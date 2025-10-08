PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ntv Nachrichtenfernsehen GmbH

"Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk" mit Ricarda Lang und Wolfram Weimer zum Auftakt

Berlin (ots)

Klar, kantig, kontrovers: Am Montag, den 13. Oktober, um 20:15 Uhr, startet bei ntv die erste Ausgabe von "Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk". Zum Auftakt begrüßen RTL/ntv Politikchef Nikolaus Blome und Hauptstadtkorrespondentin Clara Pfeffer die Ex-Parteichefin der Grünen und Bundestagsabgeordnete Ricarda Lang sowie Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Gemeinsam diskutieren sie über die politischen und gesellschaftlichen Themen, die Deutschland bewegen - pointiert, leidenschaftlich und auf Augenhöhe.

Der neue ntv Talk steht für gelebte Streitkultur: In "Blome & Pfeffer" bringen die beiden Gastgeber und ihre Gäste jeweils ein kontroverses Thema mit, beziehen klar Position und fordern die Runde heraus. Daraus entsteht ein intensiver Schlagabtausch - mal laut, mal nachdenklich, aber immer mit Haltung, Biss und Respekt.

"Blome & Pfeffer - Der ntv Hauptstadt-Talk" läuft 14-täglich montags um 20:15 Uhr, im Wechsel mit "Pinar Atalay", ohne Werbeunterbrechung im TV sowie über alle relevanten Plattformen und Kanäle von ntv und auf RTL+.

Original-Content von: ntv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell

