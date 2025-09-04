MagentaSport

MagentaSport zeigt PENNY DEL komplett live, Start ab 09.09.: Berlin - Dresden kostenlos

Mit neuem Rekord-TV-Angebot in Jubiläumssaison: #EishockeyDeutschland als größte Content-Offensive gestartet

Jubiläum für eine erfolgreiche Partnerschaft: MagentaSport geht mit der PENNY DEL in die 10. Saison! Mit über 500 Spielen, mehr als 1.000 Live-Stunden aus den Top-Wettbewerben und #EishockeyDeutschland als größer Content-Serie bietet MagentaSport eine Weiterentwicklung des außergewöhnlichen TV-Angebots. Die Live-Formate zur PENNY DEL und deren inhaltliche Umsetzung sind in diesem Jahr für den DEUTSCHEN FERNSEHPREIS in der Kategorie "Beste Sportsendung" nominiert worden.

Der Startschuss in die zehnte gemeinsame Saison erfolgt am Dienstag, 09. September, zudem mit einem Fan-Präsent: die Partie Meister Eisbären Berlin gegen Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Dienstag, 09. September - live und kostenlos ab 19.00 Uhr. Es ist der Auftakt zu einer neunmonatigen Reise mit der größten Eishockey-Community Europas: die Penny DEL, Topspiele der Champions Hockey League, alle DEB-Länderspiele der Männer, Frauen sowie Nachwuchsteams. Dazu die Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz.

Content-Offensive #EishockeyDeutschland beinhaltet Weltstars, Hintergründe, Top-Klubs, Amateure, Nachwuchs

In der vergangenen Saison kam allein die PENNY DEL bei MagentaSport auf 27,3 Mio. Live-Zuschauer und erzielte damit die höchste TV-Quote aller Zeiten und im neunten Jahr eine Steigerung. Auch die digitalen Reichweiten von DEL-Inhalten über die Social-Media-Kanäle von MagentaSport sind in der letzten Saison im Vergleich zur Vorsaison deutlich um 49% gestiegen auf über 123 Millionen Impressions, Dank der Kooperation mit Cittadino werden die besten Szenen nun auch auf digitalen Out-of-Home-Flächen an Bahnhöfen, Flughäfen und Raststätten gezeigt - ein wichtiger Schritt zur Erschließung neuer Zielgruppen.

Ein neues inhaltliches Großprojekt wird die Aufmerksamkeit weiterer Sportinteressierter für Eishockey steigern: die Content-Reihe #EishockeyDeutschland - es ist die umfangreichste Film-, Reportage- und Content-Reihe im deutschen Eishockey. Rick Goldmann, Basti Schwele und Sascha Bandermann sind als Gestalter und Interviewer regelmäßig dabei.

Geplant sind:

Porträts & Interviews mit Stars wie Nico Sturm und Leon Draisaitl

und Stories zu den Eisbären Berlin, Aufsteiger Dresden zum Saisonstart

deutsche Top-Talente zur U20 WM

Themenvielfalt von der DEL bis zum Amateurbereich

Zielpunkt der Content-Reihe: Heim-WM 2027

Die Themen sind angepasst an die Eishockey-Saison und ihre Highlights. Saisonstarts, Playoffs in der PENNY DEL, Wintergame, Weltmeisterschaften der Frauen, Männer und U-20. Die Inhalte sind kostenfrei auf den MagentaSport-Plattformen, YouTube und Social Media verfügbar.

Konstante bei Programmzeiten und On Air-Köpfen: Rekordschütze Reimer regelmäßig dabei

Verlässliche Programmtage sind seit jeher ein Erfolgsgarant! Mit dem Topspiel am Donnerstag (ab 19.15 Uhr), der Konferenz am Freitag mit bis 6 Partien (live ab 19 Uhr) sowie 10 Stunden Live-Erlebnis am Sonntag (ab 13.45 Uhr) im Regelspielbetrieb hat MagentaSport gemeinsam mit der DEL fixe Zeiten geschaffen.

Außergewöhnlich auch - die Beständigkeit der Experten: Patrick Reimer wird in der kommenden Saison regelmäßig vertreten sein. Ronja Jenike, Rick Goldmann, Patrick Ehelechner, Sven Felski und Christoph Ullmann sind als Experten fix im Team. Sie stehen für fundierte Analysen, starke Meinungen und beste Unterhaltung.

Zu den Moderatoren und Kommentatoren gehören feste Größen wie Sascha Bandermann, Konstantin Klostermann, Basti Schwele, Adrian von der Groeben und Alex Kunz.

Innovation trifft Leidenschaft - DEL-Berichterstattung für DEUTSCHEN FERNSEHPREIS nominiert

Neue Kameraperspektiven für intensivere Spielmomente, Echtzeit-Statistiken und Analysen, interaktive Fan-Features für mehr Nähe zum Spiel, die regelmäßigen Ausgaben "Die Eishockey-Show", die Inszenierung des Wintergame auf internationalem Top-Level, besondere Momente in der DEL perfekt umgesetzt - MagentaSport bietet das beste und größte Angebot. Die Jury des DEÚTSCHEN FERNSEHPREIS hat das Eishockey-Angebot bei MagentaSport in der Kategorie "Beste Sportsendung" nominiert. Am 10. September wird bei der Gala der Sieger gekürt.

Die neue DEL-Saison bei MagentaSport wird mit der Eishockey-Show bereits am Montag, 08. September, ab 19.00 Uhr mit dem Trio Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann und einem großen Überblick eröffnet. Am Freitag, 12. September, folgt die erste XXL-Konferenz ab 19 Uhr live, top: Vizemeister Köln trifft auf München.

Die CHL-Topspiele der kommenden Wochen live bei MagentaSport:

Freitag, 05. September

ab 19.15 Uhr live: Eisbären Berlin - Lukko Rauma (3. Spieltag)

Sonntag, 07. September

ab 18.45 Uhr live: Eisbären Berlin - Grenoble (4. Spieltag)

Auftakt in die PENNY DEL-Saison 2025/26

Montag, 08. September

Ab 19.00 Uhr: DIE EISHOCKEY SHOW

Dienstag, 09. September

Ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin - Dresdner Eislöwen (live und kostenlos)

Freitag, 12.September

Ab 19.00 Uhr in der Konferenz, ab 19.25 Uhr als Einzelspiel abrufbar: Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther, Löwen Frankfurt - Grizzlys Frankfurt, Adler Mannheim - Straubing Tigers, Fischtown Pinguins Bremerhaven - Schwenninger Wild Wings, ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters, Kölner Haie - EHC Red Bull München

