Hausengel Holding AG

"Wir brauchen keine neuen Regeln - sondern den Mut, geltendes Recht endlich umzusetzen"

Bild-Infos

Download

Marburg (ots)

Hausengel-Geschäftsführerin Juliane Bohl spricht sich gegen neue Prüfverfahren in der Live-in-Betreuung aus und plädiert für eine konsequente Anwendung bestehender Regelungen.

Die Betreuung im häuslichen Umfeld - umgangssprachlich oft als "24-Stunden-Betreuung" bezeichnet - gehört für viele Familien in Deutschland längst zur gelebten Versorgungsrealität. Aktuell wird in der Politik erneut über die Einführung eines staatlich begleiteten Modellprojekts diskutiert. Ziel ist es, auf diesem Weg rechtssichere und faire Rahmenbedingungen für die Live-in-Betreuung zu definieren und zu erproben.

Hausengel-Geschäftsführerin Juliane Bohl begrüßt die politische Aufmerksamkeit für diese wichtige Versorgungsform, warnt aber davor, funktionierende Strukturen erneut in Warteschleifen zu schicken. "Wir diskutieren dieses Thema seit Jahren und eigentlich ist alles längst geregelt. Entscheidend ist die konsequente Anwendung", so Juliane Bohl, Geschäftsführerin der Hausengel Holding GmbH. "Es gibt ein Arbeitszeitgesetz, ein Mindestlohngesetz, klare EU-Vorgaben zur Entsendung sowie Regelungen für selbstständige Dienstleister. Die rechtlichen Grundlagen sind da. Sie müssen nur auch angewendet werden. Wir brauchen keine neuen Regeln - sondern den Mut, geltendes Recht endlich umzusetzen."

Rechtliche Grundlagen ernst nehmen - seriöse Anbieter stärken

Hausengel spricht sich klar für rechtskonforme, faire und überprüfbare Modelle in der Betreuung im häuslichen Umfeld aus, sieht aber keinen Bedarf für neue gesetzgeberische Experimente. "Wir brauchen keine neuen Arbeitsgruppen oder Modellprojekte. Vielmehr geht es darum, bestehende Strukturen rechtlich abzusichern, Unklarheiten zu beseitigen und transparente Qualitätsstandards zu fördern", betont Bohl. "Seriöse Anbieter arbeiten längst rechtskonform, qualitätsgesichert und transparent. Sie brauchen politische Rückendeckung, keine zusätzlichen Hürden."

Die Realität in den Familien endlich anerkennen

Gerade in ländlichen Regionen, wo ambulante Angebote fehlen oder überlastet sind, sei die Betreuung im häuslichen Umfeld ein bewährter Teil der Versorgung. "Diese Versorgungsform darf nicht ständig neu infrage gestellt werden. Familien brauchen Verlässlichkeit, Unternehmen klare Rahmenbedingungen und die Politik eine realistische Perspektive auf das, was heute bereits funktioniert", so Bohl.

Statt neu zu prüfen: Bestehendes umsetzen

Hausengel appelliert an die Bundesregierung, die Diskussion nicht wieder ins Leere laufen zu lassen. Statt erneut in Modellprojekten zu denken, sollte der Fokus jetzt auf der Umsetzung des Vorhandenen liegen. Auch der Abschlussbericht der gemeinsamen Arbeitsgruppe von Bundesgesundheitsministerium, Bundesarbeitsministerium und der Pflegebevollmächtigten aus dem vergangenen Jahr macht deutlich: Die rechtlichen Grundlagen sind vorhanden. Ein gemeinsames Modell wurde dort jedoch nicht beschlossen: Zu unterschiedlich waren die Positionen der beteiligten Akteure. Umso wichtiger ist es jetzt, funktionierende Praxisansätze sichtbar zu machen und gezielt zu stärken. Es braucht keine zusätzlichen Regelwerke, sondern den Willen, das Bestehende zu sichern, anzuwenden und verständlich zu vermitteln.

Über die Hausengel Unternehmensgruppe

Nach dem Grundsatz "rundum versorgt" bieten die Hausengel bereits seit 2005 sowohl ambulante Fachpflege als auch sogenannte "24-Stunden-Betreuung" im eigenen Zuhause. An drei Standorten in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bayern bietet die Hausengel GmbH ambulante Kranken- und Altenpflege. Betreuung im häuslichen Umfeld (sogenannte "24-Stunden-Betreuung") bietet das Unternehmen bundesweit an. Die eigene Unternehmensstruktur in Osteuropa mit Standorten in Polen, Ungarn, Rumänien, Litauen, Bulgarien, Lettland, Slowakei, Kroatien und Tschechien sichert den hohen Qualitätsanspruch der Unternehmensgruppe. Hausengel ist Gründungsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft ausländische Pflegekräfte (BAGAP), die den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung rund um die Themen zur Rekrutierung und Beschäftigung ausländischer Pflegekräfte fördert.

Original-Content von: Hausengel Holding AG, übermittelt durch news aktuell