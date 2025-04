mainthink GmbH i.G.

KI Made in Worms: Neue Superintelligenz kann datenbasierte EU-Strategie gegen Trump-Zölle liefern

Worms (ots)

Im Zuge wachsender protektionistischer Tendenzen unter US-Präsidenten Donald Trump steht die Europäische Union vor der Herausforderung, auf drohende Strafzölle mit einer wirksamen, wirtschaftlich tragfähigen und politisch abgestimmten Gegenstrategie zu reagieren.

Ein neu entwickeltes KI-System aus Deutschland liefert nun einen innovativen Ansatz: Die strategische Superintelligenz StratePlan wurde von mAInthink in Worms am Rhein entwickelt und ermöglicht es, komplexe Entscheidungsräume datenbasiert und in Echtzeit zu analysieren. Ziel ist es, die effizienteste und wirkungsvollste Handlungsoption auf Basis fundierter Szenarienempfehlungen abzuleiten.

Milliarden Szenarien - eine KI-basierte EntscheidungsbasisStratePlan wurde ursprünglich entwickelt, um Investitionsentscheidungen in Unternehmen zu optimieren. Inzwischen zeigt sich: Die Plattform eignet sich ebenso für wirtschaftspolitische Fragestellungen auf europäischer Ebene.

"Wenn 300 bis 600 Zollpositionen von Strafzöllen betroffen sind, sprechen wir von mehr als 2 hoch 300 bis 2 hoch 600 möglichen Kombinationen", erklärt Sascha Rissel, CEO von mAInthink "Diese Komplexität lässt sich mit herkömmlichen Mitteln nicht mehr überblicken. Genau hier setzt unsere Superintelligenz an."

StratePlan identifiziert Synergien, erkennt strukturelle Konflikte und vermeidet strategische Fehlallokationen, wie sie in der klassischen Analyse häufig unerkannt bleiben. Das System berücksichtigt ökonomische Zusammenhänge, politische Abhängigkeiten und sektorübergreifende Effekte - und errechnet daraus praxisnahe Empfehlungen für die optimale Ressourcen- und Maßnahmenverteilung.

Interesse auf europäischer Ebene

Die Lösung stößt mittlerweile auch auf wachsende Aufmerksamkeit im institutionellen Umfeld der Europäischen Union. Angesichts der steigenden Komplexität globaler Handelsbeziehungen und geopolitischer Verwerfungen besteht ein klarer Bedarf an Technologien, die strategische Entscheidungsprozesse unterstützen, beschleunigen und absichern.

"StratePlan versteht sich nicht als Ersatz für politische Entscheidungsträger", betont Rissel, "sondern als intelligenter Partner, der datengetrieben neue Perspektiven eröffnet - transparent, unabhängig und souverän in Deutschland entwickelt."

Über StratePlanStrate

Plan ist eine KI-gestützte Plattform zur strategischen Szenarioanalyse, entwickelt von dem Unternehmen und KI Think Tank mAInthink mit Sitz in Worms am Rhein. Die Technologie basiert auf einer eigenständigen deutschen Architektur und wurde bewusst unabhängig von US-amerikanischen Modellen wie GPT oder Deepseek entwickelt. Einsatzbereiche sind unter anderem die Investitionsplanung, geopolitische Strategieentwicklung und wirtschaftspolitische Szenarienoptimierung.

