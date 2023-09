Egmont Ehapa Media GmbH

Asterix - Die Weiße Iris! Das Presseportal ist ab sofort eröffnet!

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Bereiten Sie schon jetzt Ihre Berichterstattung über das 40. Asterix-Abenteuer "Die Weiße Iris" vor. Umfassendes Informations-, Hintergrund- und Bildmaterial steht ab sofort zum Download bereit. Registrieren Sie sich unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum Asterix "Asterix - Die Weiße Iris" (Band Nr. 40). Nach Ihrer Freischaltung können Sie mit dem Herunterladen beginnen.

Mit "Asterix - Die Weiße Iris" erscheint zum ersten Mal ein Abenteuer aus der Feder des neuen Szenaristen Fabcaro. Zusammen mit dem Zeichner Didier Conrad tritt er in die Fußstapfen der Asterix-Schöpfer René Goscinny und Albert Uderzo.

Im 40. Asterix-Album wird das Leben der unbeugsamen Gallier in ihrem eigenen Dorf ganz schön auf den Kopf gestellt. Sie interessieren sich plötzlich für eine positive Denkweise und scheinen ganz friedliebend zu sein. Beim Teutates, das sind ja ganz neue Töne! Doch was genau dahintersteckt, bleibt noch streng geheim. Nur so viel wird verraten: Wir lernen einige Dorfbewohner von einer neuen Seite kennen!

Das 40. Asterix-Abenteuer "Die Weiße Iris" (HC: EUR 13,50 - ISBN: 978-3-770-2440-5; SC: EUR 7,99) ist ab dem 26.10.2023 im Handel erhältlich und auch online www.egmont-shop.de.

Save the Date - Akkreditierung zur Pressekonferenz in Paris nicht vergessen!

In Anwesenheit der Asterix-Künstler Fabcaro und Didier Conrad findet am 16. Oktober 2023 die offizielle Pressekonferenz in Paris statt. Melden Sie sich bitte bis zum 30. September bei dem aufgeführten Pressekontakt dafür an. Teilnahme nur mit Akkreditierung möglich.

Übrigens! Ab dem 23. Oktober stellen wir Ihnen auch ein umfangreiches EPK im Presseraum "Asterix - Die Weiße Iris" zum Download zur Verfügung!

Original-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell