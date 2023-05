Sky Deutschland

Dreharbeiten zu neuer Sky Original Reality-Dokumentation mit Jeremy Fragrance haben begonnen

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Mehrteilige Reality-Dokumentation über den erfolgreichen Parfüm-Influencer und Unternehmer Jeremy Fragrance in Produktion

Dieses Jahr exklusiv bei Sky und mit WOW streamen

Sky Original, entwickelt und produziert von Rainer Laux Productions und EndemolShine Germany GmbH im Auftrag von Sky Studios

Bildmaterial zum Download hier

Unterföhring, 09. Mai 2023 - "Power, Baby" - so lautet das Motto des berühmten Parfüm-Influencers und Unternehmers Jeremy Fragrance. Und mit voller Power haben auch die Dreharbeiten zur neuen Sky Original Reality-Dokumentation über ihn in dieser Woche begonnen. Die mehrteilige non-fiktionale Serie begleitet Jeremy Fragrance über mehrere Monate und Ländergrenzen hinweg und zeigt exklusive Eindrücke aus dem beruflichen Leben zwischen Werbedeals, Business Events und Content Produktion sowie auch ganz private Momente des Social Media Stars. Doch damit noch nicht genug - Jeremy möchte sich seinen größten Traum erfüllen: in den USA richtig durchstarten und das amerikanische Publikum im Sturm erobern.

Jeremy Fragrance: "Ich liebe es, meine eigene TV-Show auf Sky zu haben. Gern lasse ich die Zuschauer auf meinem Weg nach VORNE teilhaben, danke euch."

"Der große Erfolg von 'Diese Ochsenknechts' hat uns darin bestätigt, das bei unseren Kunden:innen beliebte Genre 'Celeb-Reality' weiter auszubauen. Mit Jeremy Fragrance konnten wir einen der erfolgreichsten und schillerndsten Influencer Deutschlands für uns gewinnen. Ich bin sicher, dass er mit seiner unvergleichlichen Personality in dieser Serie für viel Gesprächsstoff sorgen wird.", so Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland.

Rainer Laux, Formatentwickler und Produzent: "Dass Jeremy eine tolle Personality für ein Realityformat ist, war mir sofort nach unserem ersten Treffen klar. Ich bin froh, dass wir ihn für das Format gewonnen haben und freue mich sehr auf die kommende Produktion mit ihm. Denn eins ist sicher: langweilig wird es sicher nicht, weder für uns noch für die Zuschauer!"

EndemolShine Germany und Rainer Laux Productions produzieren die non-fiktionale Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Produziert und entwickelt wird das Format von Rainer Laux mit Steffen Siebert als Executive Producer. Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.

Ausstrahlungstermin:

Die neue Sky Original Reality-Dokumentation mit Jeremy Fragrance ist Ende des Jahres exklusiv auf Sky und dem Streaming-Service WOW zu sehen.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über WOW:

Der Streamingdienst WOW ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. Apropos Sport: Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Spiele der Bundesliga am Samstag, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUI MOLY Handball Bundesliga, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW jederzeit ohne lange Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und Peacock sowie preisgekrönte Sky Originals. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.wowtv.de

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell