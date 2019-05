HD PLUS GmbH

"Echt fett!" - Entertainer Friedrich Liechtenstein zeigt Bauch und präsentiert das beste HD+ aller Zeiten

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

- TV-Kampagne startet am 13. Mai - Beworben wird die Integration von HD+ in Fernsehern und die neue HD+ Komfort-Funktion - Auch die Website hd-plus.de und PoS-Materialien wurden überarbeitet

Neues Produkt, neuer Kampagnen-Flight. Vor wenigen Wochen hat HD+ die Integration seines Angebotes in TV-Geräte und die neue HD+ Komfort-Funktion vorgestellt. Pünktlich zur Markteinführung geht jetzt eine neue TV-Kampagne on air.

Die B2C-Kampagne läuft ab 13. Mai bis Ende Juni auf Sendern der ProSieben-Sat.1-Gruppe und Sky. Präsentiert wird das beste HD+ aller Zeiten von Friedrich Liechtenstein. Unter dem Motto "Fernsehen und HD+ gehören einfach zusammen" bildet der Spot eine Assoziationskette von Topf über Deckel, Bier und den Bauch von Friedrich Liechtenstein zum neuen, "echt fetten" HD+ Angebot. Neben einem 25-Sekünder geht HD+ mit einer 17-Sekunden-Version ins Rennen um die Aufmerksamkeit. Ergänzt wird die TV-Präsenz durch Online-Werbung und Print-Motive in der Fachpresse. Überarbeitet wurden auch die Website hd-plus.de und ausgewählte Materialien für den Auftritt von HD+ am PoS.

Timo Schneckenburger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei HD+: "Die Integration von HD+ im Fernseher und die HD+ Komfort-Funktion ist ein strategischer Meilenstein für HD+. Nie zuvor war der Weg zu HD+ einfacher, nie zuvor war unser Angebot komfortabler zu genießen. Fernsehen und HD+ gehören einfach zusammen. Das Motto, unter dem wir vergangenes Jahr die neue HD+ Kampagne ins Leben gerufen haben, passt folgerichtig wie die Faust aufs Auge für unser neues Produkt. Über unsere exklusive Kombination aus HD- und UHD-Inhalten hinaus gewinnen wir damit weitere Alleinstellungsmerkmale im direkten Wettbewerb. Friedrich Liechtenstein bringt es im TV-Spot auf den Punkt: Das ist echt fett!"

HD+ ist künftig in fast allen neuen TV-Geräten der Marken Samsung und Panasonic integriert, weitere Hardware ist nicht notwendig. Die HD+ Komfort-Funktion ermöglicht den Neustart von ausgewählten Sendungen, direkten Zugriff auf Mediatheken und einen innovativen, interaktiven TV-Guide mit individualisierbaren Suchmustern. Der TV-Guide findet dabei Sendungen im linearen Sat-Programmangebot genauso wie im non-linearen. Käufer der entsprechenden TV-Geräte können das Sender-Paket von HD+ und die neue HD+ Komfort-Funktion 6 Monate lang kostenlos testen.

Anika Köpping, Leiterin Marketing bei HD+: "Viele Marken zeigen insbesondere bei ihren Kampagnen im Frühling und Sommer viel nackte Haut. Wir tun das auch. Aber auf unsere eigene Art, im HD+ Style. Der Bauch von Friedrich Liechtenstein ist schon ein echter Hingucker. Noch wichtiger ist, dass er unser Produkt aus dem Bauch heraus glaubwürdig präsentiert." Liechtenstein arbeitet schon länger mit HD+ zusammen. Er war bereits die Off-Stimme der vergangenen HD+ Spots. Außerdem hat er für HD+ in Kooperation mit Tele 5 eine Ultra-HD-Fassung der "1000 Meisterwerke" gesprochen. Für den Vertrieb tänzelt er zudem in einem Schulungsvideo durch das neue HD+ Angebot.

Echt fett ist für die Bewerbung eines TV-Produktes im Frühsommer auch das Brutto-Media-Volumen der Kampagne. Es liegt bei knapp fünf Millionen Euro. Der neue Flight setzt auf der Mitte 2018 von Heye, München, entwickelten HD+ Basis-Kampagne auf. Der TV-Spot wurde produziert von DasWerk, München. Neu präsentiert sich seit wenigen Tagen auch die Website hd-plus.de. Köpping: "Bei der Website haben wir eher etwas überflüssiges Fett abgebaut. Dafür erreichen die User die besonders relevanten Informationen und Anwendungen jetzt viel schneller."

Den neuen B2C-Spot finden Sie auf dem YouTube-Channel von HD+.

Bildmaterialien stehen auch unter www.hd-plus.de/presse für Sie zum Download bereit.

Über die HD PLUS GmbH

Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programmangebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 3 UHD-Sender - inklusive dem UHD-Event-Angebot RTL UHD. Bei neuen TV-Geräten von Panasonic und Samsung bietet die integrierte HD+ Komfort-Funktion den Neustart von laufenden Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und einen innovativen TV-Guide.

Mehr Informationen unter http://www.hd-plus.de/uhd

Weitere Informationen zu unserer aktuellen Datenschutzerklärung finden Sie unter https://www.hd-plus.de/hd-plus/datenschutz

Für Rückfragen von Journalisten:



Frank Lilie

Pressesprecher HD PLUS GmbH

Tel.: (089) 1896 1640

frank.lilie@hd-plus.de

Original-Content von: HD PLUS GmbH, übermittelt durch news aktuell