Das beste HD+ aller Zeiten: Schon bald auch bei Samsung Fernsehern an Bord

- Ab Ende März verfügbar: 2019er Samsung QLED- und UHD-Fernseher mit integriertem HD+ - HD+ Komfort-Funktion bietet Neustart von Sendungen, Zugriff auf Mediatheken und einen innovativen TV-Guide - ohne zusätzliche Kosten - Kooperation mit Marktführer vergrößert Potenzial: Fast jeder zweite UHD-Fernseher in Deutschland künftig mit HD+ an Bord

Vor wenigen Wochen hatte HD+ erstmals die direkte Integration seines Angebotes in TV-Geräte vorgestellt. Jetzt steht mit Samsung auch der Marktführer in den Startlöchern, HD+ zu integrieren. Bereits ab Ende März wird das komplette 2019 TV-Sortiment von Samsung HD+ an Bord anbieten. Dazu kommt die neue HD+ Komfort-Funktion für eine einfache, komfortable Nutzung linearer und non-linearer Programme. Und das ohne zusätzliche Kosten für den Nutzer.

HD+ weitet seine Innovationsoffensive aus. Der Pionier für HD- und UHD-TV in Deutschland kommt seinem Ziel, den TV-Komfort für Satellitenhaushalte in Deutsch-land radikal zu verbessern, ein großes Stück näher. Mit Samsung gewinnt HD+ den in Deutschland absatzstärksten TV-Hersteller als Partner. Ab Ende März ist HD+ bei allen Samsung-TV-Geräten 2019 an Bord. HD+ kann nach der Ersteinrichtung des Fernsehers mit wenigen Schritten installiert werden.

Inklusive ist die neue HD+ Komfort-Funktion. Sie ermöglicht den Neustart von ausgewählten Sendungen, direkten Zugriff auf Mediatheken und einen innovativen, interaktiven TV-Guide mit individualisierbaren Suchmustern. Der TV-Guide findet dabei Sendungen im linearen Sat-Programmangebot genauso wie im non-linearen. Käufer der Samsung-Geräte können das Sender-Paket von HD+ und die neue HD+ Komfort-Funktion 6 Monate lang kostenlos testen. Ein weiteres HD+ Empfangsgerät ist nicht mehr nötig. Auch nach der kostenlosen Testphase setzt HD+ mit Blick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis Maßstäbe im Wettbewerb. Die HD+ Komfort-Funktion ist im Monatspreis von 5,75 Euro für das HD+ Sender-Paket enthalten, es entstehen keine weiteren Kosten.

Georges Agnes, Geschäftsführer Operations und Produktentwicklung bei HD+: "Wir freuen uns, dass wir mit Samsung einen der führenden TV-Gerätehersteller als Part-ner für die neue HD+ Empfangsmöglichkeit gewinnen konnten. Die direkte Integration von HD+ im Fernseher und die neue HD+ Komfort-Funktion sind ein Quantensprung für das TV-Erlebnis unserer Kunden. Das wollen wir so vielen TV-Geräte-Käufern wie möglich anbieten. So wird künftig fast jeder zweite UHD-Fernseher in Deutschland mit HD+ an Bord verkauft werden." Erst vor wenigen Tagen hatte HD+ bereits eine Kooperation mit Panasonic für das neue Angebot bekannt gegeben.

Timo Schneckenburger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei HD+: "Das beste HD+ aller Zeiten wird durch die Kooperation mit Samsung vom Start weg ein Angebot für große Zielgruppen. Für uns ist das ein wegweisender Schritt und eine große Chance für ein Angebot, bei dem wir mit Blick auf Komfort, Einfachheit und Kosten-Nutzen-Verhältnis in einer eigenen Liga spielen. HD+ Kunden erwartet ein neues TV-Erlebnis ohne zusätzliche Kosten. Und wir eliminieren auf einen Schlag die Eintrittsbarrieren für die Nutzung von HD-, UHD- und non-linearen-Angeboten über den Fernseher."

Neben der Aktivierung bei der Ersteinrichtung des Samsung-Fernseher kann HD+ auch nachträglich über den App-Store des Fernsehers installiert werden. Leif-Erik Lindner, Vice President TV&AV Samsung Electronics GmbH: "Die 2019er Samsung TVs bieten durch den optimierten Universal Guide sowie den hauseigenen Sprachassistenten Bixby ein maßgeschneidertes und vielfältiges Fernseherlebnis. Wir freuen uns insbesondere, mit dem integrierten HD+ einen weiteren komfortablen Zugang zu linearen TV-Angeboten anbieten zu können. Auch künftig werden wir daran arbeiten, unseren Kunden ein immer größeres Inhalteangebot im Samsung Smart Hub zu bieten."

Über HD+

Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führen-den Satellitenbetreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programman-gebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 60 Sender in HD - neben über 40 frei empfangbaren HD-Sendern sehen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität sowie 2 Ultra HD-Sender und einen UHD-Event-Sender. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erleben Zuschauer alle Bundesliga-Spiele am Freitag, Montag und Sonntagmittag und weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unter www.hd-plus.de.

Mit Travelxp 4K und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kunden zudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4K ist der weltweit erste Reisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range) produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten 24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durch attraktive Inhalte den Fachhandel dabei, Kunden für Ultra HD zu begeistern. Abends präsentiert der Kanal HD+ Kunden exklusive Inhalte aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action und Chil-lout - sowie die UHD-Events der Sender. Außerdem empfangen HD+ Zuschauer mit ei-nen UHD-TV den UHD-Event-Sender RTL UHD- und damit unter anderem alle Formel1-Rennen ultrahochauflösend.

