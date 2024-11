WDR Westdeutscher Rundfunk

Toni und Felix Kroos erhalten 1LIVE Krone für „Beste Unterhaltung“

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die 1LIVE Krone hält auch in diesem Jahr ein ganz besonderes Highlight bereit: Toni und Felix Kroos werden im Rahmen der Show persönlich für ihre herausragenden Leistungen in der Kategorie „Beste Unterhaltung“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung gilt ihrem beliebten Podcast „EINFACH MAL LUPPEN“, der für seine frischen und unterhaltsamen Einblicke in das Leben der beiden Brüder bekannt ist.

In „EINFACH MAL LUPPEN“ kombinieren Toni und Felix ihre Leidenschaft für den Sport mit einem entspannten und unterhaltsamen Gesprächsstil. Sie bieten ihrem Publikum regelmäßig interessante Anekdoten aus dem Fußballalltag und persönliche Geschichten, die sowohl für Fans als auch für Nicht-Fans zugänglich sind. Mit einer gehörigen Portion Humor und einem tiefen Einblick in die Sport- und Unterhaltungskultur schaffen die beiden es, ihre Hörerinnen und Hörer zum Schmunzeln zu bringen und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen.

Die 1LIVE Krone-Redaktion würdigt nicht nur den unterhaltsamen Inhalt des Podcasts und des dazugehörigen Instagram-Kanals, sondern blickt mit dieser Ehrung auch auf ein sportliches Jahr zurück. 2024 steht ganz im Zeichen der Fußball-Europameisterschaft und markiert gleichzeitig den Abschied des Weltmeisters Toni Kroos vom aktiven Fußball.

Toni Kroos: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit der 1LIVE Krone ausgezeichnet werden. Wir lieben unseren Podcast „Einfach mal Luppen”, unsere wöchentlichen Gespräche und die regelmäßigen Fußball-Reportagen sehr. Und noch mehr, dass wir damit mittlerweile eine so große und treue Hörerschaft erreichen.“

Felix Kroos: „Dass wir einmal die 1LIVE Krone in der Kategorie „Beste Unterhaltung” bekommen würden, hätten wir uns nicht erträumen lassen. Es macht uns sehr glücklich, dass eine Sache, die uns selbst so viel Spaß macht, auch so viele andere Leute gut unterhält und zum Schmunzeln bringt.“

Die 1LIVE Krone wird am 5. Dezember 2024 live ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, im Stream auf 1live.de, im Radio bei 1LIVE und in der ARD Mediathek ausgestrahlt. Am 7.12. läuft die Preisverleihung um 1:20 Uhr im Ersten, darüber hinaus steht die Show für 30 Tage in der ARD Mediathek auf Abruf zur Verfügung.

Informationen zum „Sonderpreis“ sowie Details zum diesjährigen Showkonzept werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.

Weitere Pressematerialien finden Sie zum Download unter diesem Link.

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell