Ausgezeichnet: WDR Lokalzeit aus Düsseldorf, Dortmund und Duisburg

Köln/Bremen (ots)

Dreifacher Erfolg für den WDR beim Bremer Fernseh- und Digitalpreis: Die Lokalzeit aus Düsseldorf gewann am Freitagabend (8.11.2024) in der Kategorie „Bestes aktuelles Video“, die Lokalzeit aus Dortmund wurde in der Kategorie „Bestes konstruktives Video“ ausgezeichnet. Und der Publikumspreis „Nah dran“ ging an einen Beitrag der Lokalzeit aus Duisburg.

„Bestes aktuelles Video“: Schlangestehen am Mönchengladbacher Bürgerbüro

Für den Beitrag „Nächtliche Schlange vor dem Bürgerbüro“ vom 6.6.2024 reihte sich Lokalzeit-Düsseldorf-Autor Björn Henke frühmorgens mit zahlreichen Menschen in eine Warteschlange für den völlig überlasteten Bürgerservice der Stadt Mönchengladbach ein. Das Ziel der Bürgerinnen und Bürger: Eine der begehrten Wartemarken für einen nicht vorgebuchten Termin zu ergattern.

WDR-Chefredakteurin Landesprogramme, Gabi Ludwig, freut sich mit dem Team der Lokalzeit aus Düsseldorf über die Auszeichnung: „Wir machen immer das zum Thema, was die Menschen bei uns in der Region im Moment bewegt und betrifft. Das ist bei diesem Beitrag über die unglaublichen Warteschlangen vor dem Bürgerbüro in Mönchengladbach hervorragend gelungen, weil wir rausgehen, hingehen, zuhören und mit unserem Publikum sprechen. Gleichzeitig fühlen wir den Verantwortlichen auf den Zahn und decken Missstände auf.“

Hier geht’s zum Beitrag der Lokalzeit Düsseldorf:

https://www1.wdr.de/lokalzeit/fernsehen/duesseldorf/schlangestehen-um-drei-uhr-morgens-100.html

„Bestes konstruktives Video“: Demenz-WG in Marl

Für den Beitrag „Chaos als Therapie in der Demenz-WG“ vom 12.6.2024 (Kamera: Stefan Uhlig, Schnitt: Petra Mischewski) besuchte Lokalzeit-Dortmund-Autorin Justine Rosenkranz das Juli-Kolb-Seniorenzentrum in Marl, in dem demenzkranke Menschen neue Wege gehen. Hier gibt es die erste Gammel-Oase Deutschlands. Eine Station, in der die 14 an Demenz erkrankten Menschen den ganzen Tag tun und lassen können, was sie wollen.

Gabi Ludwig: „Ich freue mich sehr für die Kolleginnen und Kollegen im Landesstudio Dortmund, dass sie für diesen einfühlsamen und gleichzeitig spannenden Beitrag ausgezeichnet wurden. Er zeigt eine große Stärke unserer Teams in den Studios: Sie schaffen es durch ihre journalistische Kompetenz, durch ihr Handwerk und ihr Ansehen in der Region, das Vertrauen von Protagonisten und in diesem Fall auch von Angehörigen zu gewinnen. Das ermöglicht unserem Publikum einen spannenden Einblick, der auch konstruktive Wege aufzeigt.“

Hier geht’s zum Beitrag der Lokalzeit Dortmund:

https://www1.wdr.de/lokalzeit/fernsehen/dortmund/chaos-als-therapie-in-der-demenz-wg-100.html

Publikumspreis „Nah dran“: Martina feiert ihre eigene Beerdigung

Zum dritten Mal wurde beim Bremer Fernseh- und Digitalpreis der Publikumspreis „Nah dran“ verliehen. Gewonnen hat der Beitrag „Martina feiert ihre eigene Beerdigung“ aus der Lokalzeit Duisburg vom 9.4.2024. Lokalzeit-Autor Christian Richter begleitete Martina aus Kleve. Die 60-Jährige hatte Krebs und wusste, dass sie sie bald sterben würde. Sie lud ihre Freunde ein, um ihre eigene Beerdigung zu feiern und sagte während der Feier: „Die beste Party meines Lebens.“

Gabi Ludwig: „Näher dran geht es nicht, als es bei diesem Thema gelungen ist. Die Geschichte von Martina hat uns alle und das Publikum sehr berührt. Es freut mich besonders, dass beim Bremer Fernseh- und Digitalpreis damit ein Thema gewonnen hat, das auf verschiedensten Kanälen extrem erfolgreich gelaufen ist – bei Instagram, Facebook, auf lokalzeit.de und in der Lokalzeit im Fernsehen. Das ist ein wunderbares Beispiel, wie crossmediale regionale Themen funktionieren können – das gleiche Thema aber jeweils sehr speziell und professionell auf den einzelnen Kanal zugeschnitten.“

Hier geht’s zum Beitrag der Lokalzeit aus Duisburg:

https://www1.wdr.de/lokalzeit/ehrenamt/martina-feiert-ihre-eigene-beerdigung-kleve-100.html

Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis sucht im Auftrag der ARD die besten deutschsprachigen regionalen Ideen aus Fernsehen, Web und digitalen Projekten, die eine besondere Nähe zu den Menschen herstellen und die Kreativität der Macherinnen und Macher abbilden. Aus 180 Einreichungen hatte die Nominierungskommission in diesem Jahr 20 Produktionen für die sechs Preiskategorien ausgesucht. Für den Publikumspreis konnten Interessierte für ihre Favoriten aus insgesamt 24 Produktionen online abstimmen. Die Preisverleihung fand am 8. November 2024 in Bremen statt. Durch den Abend führte der Jury-Vorsitzende Frank Plasberg.

