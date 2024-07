SWR - Südwestrundfunk

"Vogelperspektiven" am 22. August im SWR und in der ARD Mediathek

Emotionale Erkundungsreise mit atemberaubenden Bildern

Die Vogelwelt ist einer der offensichtlichsten Indikatoren für gesunde Ökosysteme. Doch könnte es in Zukunft hierzulande einen "stummen Frühling" geben: In den letzten 60 Jahren hat Deutschland fast die Hälfte seiner Vögel verloren. Filmemacher Jörg Adolph begleitet den Ornithologen Norbert Schäffer auf seiner Mission zur Rettung der Vögel. "Vogelperspektiven" gibt es am Donnerstag, 22. August 2024 um 23:25 Uhr im SWR zu sehen und ist bereits ab 20. August in der ARD Mediathek verfügbar.

Der "stumme Frühling"

Das Artensterben in der Vogelwelt ist enorm. Der Dokumentar- und Naturfilm "Vogelperspektiven" beleuchtet diese hochaktuelle Thematik und zeigt, wie unentbehrlich Vögel für den Kreislauf der Natur und somit auch für die Menschheit sind. Gerade jetzt ist die Arbeit von Naturschutzverbänden wichtiger denn je. "Vogelperspektiven" nimmt die Zuschauer:innen mit auf eine emotionale Erkundungsreise mit atemberaubenden Bildern. Der Film zeigt nicht nur eindrucksvolle Naturaufnahmen in Zeitlupe und aus extremer Nähe, sondern auch die Herausforderungen und Erfolge der Naturschutzarbeit. Gleichzeitig blickt er hinter die Kulissen der Umweltpolitik und zeigt beispielhafte Schutzprojekte. Angesichts des dramatischen Artensterbens ist der "stumme Frühling" keine ferne Realität mehr und macht diesen Film hochaktuell. Denn die Vogelwelt gilt als einer der offensichtlichsten Indikatoren für gesunde Ökosysteme.

Faszinierende Vogelwelt und Naturschutz

Der Film begleitet den renommierten Ornithologen Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern (LBV), bei seiner Mission zur Rettung der Vögel. Filmemacher Jörg Adolph porträtiert Schäffers engagierte Arbeit und öffnet den Blick für die Schönheit der Vogelwelt. "Birdwatching" ist aber längst kein Randphänomen mehr: In Großstädten finden After-Work-Birding-Treffen und Bird-Festivals statt, die das Interesse an der heimischen Vogelwelt weiter steigern. Arnulf Conradi, Gründer des Berlin Verlages und seit Kindertagen begeisterter Birdwatcher, erzählt auf poetische und philosophische Weise von seiner Faszination für die heimische Vogelwelt.

Zum Film

"Vogelperspektiven" verbindet hochwertige Aufnahmen eines Naturfilms mit den Mitteln des Dokumentarfilms, mit vielen Ideen und Impulsen, wie jede:r selbst die Vogelwelt schützen kann.Der Film ist eine Produktion von if...Productions Film GmbH mit SWR und BR, gefördert von FFF Bayern, DFFF, BKM und FFA. Sendung am 22. August um 22:50 Uhr im SWR und bereits ab 20. August in der ARD Mediathek verfügbar.

