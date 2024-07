SWR - Südwestrundfunk

SWR Aktuell Sommerinterviews Baden-Württemberg starten am 19. Juli

Bild-Infos

Download

Stuttgart (ots)

Die SWR Aktuell Sommerinterviews in Baden-Württemberg

Spitzenpolitiker im Gespräch / Start am 19. Juli 2024 / Ausstrahlung in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im Fernsehen, Hörfunk und online unter SWR.de/bw

Stuttgart. Zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause 2024 lädt der Südwestrundfunk (SWR) Spitzenpolitikerder im baden-württembergischen Landtag vertretenen Parteien zu den traditionellen "SWR Aktuell Sommerinterviews" auf den Stuttgarter Fernsehturm ein. Die Interviews sind auf verschiedenen Kanälen des SWRThema: am Abend um 19:30 Uhr in "SWR Aktuell Baden-Württemberg" im Fernsehen,in den Hörfunkwellen, in der ARD Mediathek, online auf SWR.de/bw und auf den Social-Media Kanälen.

Zum Auftakt interviewt "SWR Aktuell"-Moderator Georg Bruder am 19. Juli 2024 den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen). Stephanie Haiber spricht am 23. Juli mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP/DVP, Hans-Ulrich Rülke, und am 25. Juli mit Manuel Hagel, dem Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion. Am 31. Juli interviewt Georg Bruder den Co-Landesvorsitzenden der AfD, Markus Frohnmaier. Und zum Abschluss der diesjährigen "SWR Aktuell Sommerinterviews" befragt Georg Bruder am 2. August den Landes- und Fraktionsvorsitzenden der SPD, Andreas Stoch.

Bilanz und Ausblick baden-württembergischer Spitzenpolitiker

"SWR Aktuell"-Moderatorin Stephanie Haiber und "SWR Aktuell"-Moderator Georg Bruder stellen Fragen, die die Menschen im Land bewegen und führen hintergründige, über die nachrichtliche Berichterstattung hinausgehende Gespräche. Die Befragten ziehen eine Bilanz ihrer politischen Arbeit und geben einen Ausblick auf die kommenden Entscheidungen und ihre Pläne für die Zukunft.

Die "SWR Aktuell Sommerinterviews 2024" in Baden-Württemberg im Überblick:

Freitag, 19. Juli 2024

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident (Interview: Georg Bruder)

Dienstag, 23. Juli 2024

Hans-Ulrich Rülke (FDP/DVP), Fraktionsvorsitzender (Interview: Stephanie Haiber)

Donnerstag, 25. Juli 2024

Manuel Hagel (CDU), Fraktionsvorsitzender (Interview: Stephanie Haiber)

Mittwoch, 31. Juli 2024

Markus Frohnmaier (AfD), Co-Landesvorsitzender (Interview: Georg Bruder)

Freitag, 2. August 2024

Andreas Stoch (SPD), Landes- und Fraktionsvorsitzender (Interview: Georg Bruder)

Nach der Ausstrahlung stehen die "SWR Aktuell Sommerinterviews" auf www.ardmediathek.de.

Fotos über ARD-Foto.de

Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/sommerinterviews-in-baden-wuerttemberg-2024

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Pressekontakt: Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.de

Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell