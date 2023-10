ARD Das Erste

"maischberger"

am Mittwoch, 11. Oktober 2023, um 22:50 Uhr

München (ots)

Terror gegen Israel und Krieg in der Ukraine, Energiewende und Wirtschaftskrise - die Ampelregierung steht vor großen Herausforderungen. Welche Rolle soll Deutschland zukünftig in der Weltpolitik einnehmen? Wie will die Koalition die Wirtschaft wieder ankurbeln? Waren die Landtagswahlen eine Quittung für die grüne Energie- und Klimapolitik? Fragen an den Vizekanzler und Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen).

Es erklären, kommentieren und diskutieren der Kabarettist Urban Priol, die politische Korrespondentin der FAZ Helene Bubrowski und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke.

Die Gäste:

Robert Habeck, B'90/Grüne (Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister)

Urban Priol (Kabarettist)

Helene Bubrowski (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)

