ARD Das Erste

"Brennpunkt: Eskalation in Nahost" heute, am 9. Oktober 2023, 20:15 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 9. Oktober um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.

9. Oktober 2023

20:15 Uhr - 20:30 Uhr

Brennpunkt: Eskalation in Nahost

Moderation: Susanne Glass

Es war ein beispielloses Massaker, dem mindestens 260 Israelis, hauptsächlich junge Festivalbesucher, zum Opfer fielen. Sie feierten, als die radikalislamische Hamas sie am Samstag bei ihrem Angriff auf Israel tötete. Andere wurden nach Gaza verschleppt. Man geht davon aus, dass die Hamas etwa 130 israelische aber auch deutsche und amerikanische Staatsbürger als Geiseln hält. Israel schlägt seither per Luftwaffe zurück, attackiert hunderte Stellungen der Hamas im Gaza-Streifen. Insgesamt geht man von bisher über 1000 Toten auf beiden Seiten aus. Wie reagieren die USA? Welche Rolle spielt die Unterstützung des Irans für die Hamas? Der "Brennpunkt" liefert aktuelle Reportagen und Einschätzungen zum Krieg in Nahost.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

