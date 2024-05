Natmedics GmbH

Erfolgsverprechender Ansatz zur Demenzprävention

Rostock (ots)

Parallel zur 19. Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft bei der rund 600 Experten Herausforderungen und Innovationen besprechen, und u.a vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach heute besucht wird, präsentiert die Rostocker Firma Natmedics GmbH vorläufige Daten der open-label Studien zur Demenzprävention.

Ziel der Natmedics ist die frühe Diagnose und Therapie der Alzheimer Erkrankung sowie anderer Demenzformen noch vor Auftreten der klinischen Symptome. "Nach über 15 Jahren intensiver Forschung haben wir verstanden, dass wir unser Fokus auf die chronische Entzündung, die viel früher in Erscheinung tritt, setzen sollen." so der Geschäftsführer, Antonio Martinez Arbizu. "Die vorläufigen klinischen Daten zur Diagnose als auch zur Therapie sind dank der Zusammenarbeit mit unseren nationalen und internationalen Partnern sehr erfolgsversprechend."

Der Präventionsansatz kombiniert eine blutbasierte Messung von Entzündungsmarkern durch at home microsampling mit der oralen Gabe eines Präparats, das die kognitive Leistung durch Minderung von Inflammationsprozessen verbessern soll. "Genau in diesem Punkt tuen sich die teuren Anti-Abeta Antikörper Therapien schwer", so Martinez

Die für Ende des Jahres geplante randomisierte, plazebo kontrollierte Studie soll die jetzigen Ergebnisse validieren. Darüber hinaus ist die Firma im Bereich Stress/Burnout, Depression sowie Long COVID aktiv.

