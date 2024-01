LEONINE Studios

Trailer zu IMAGINARY/ Ab 14. März 2024 im Kino!

Erfolgsproduzent Jason Blum präsentiert mit IMAGINARY den neuesten Horror-Schocker aus seiner Produktionsschmiede Blumhouse Productions ("Five Nights at Freddy`s", "M3gan").

Jessica (DeWanda Wise) freut sich auf ein ruhiges und friedliches Leben in der Vorstadt, als sie mit ihrem neuen Ehemann und den zwei Stieftöchtern in ihr altes Elternhaus zurückzieht. Ihre jüngste Stieftochter Alice (Pyper Braun) findet im Keller des Hauses Jessicas alten Teddybären Chauncey, der ihr ständiger Begleiter wird. Doch die Bindung von Alice zu dem Kuscheltier nimmt unheimliche Züge an, als Alice beginnt, in Chaunceys Auftrag gefährliche und schmerzhafte Dinge zu tun. Zuerst finden die Erwachsenen keine Erklärung für das besorgniserregende Verhalten des Kindes. Bis Jessica der Verdacht kommt, dass Chauncey nicht das harmlose Kuscheltier ist, für das sie ihn gehalten hat.

Mit IMAGINARY präsentieren die Grusel-Masterminds der Erfolgsschmiede Blumhouse Productions ("Five Nights at Freddy`s", "M3gan") einen neuen effektvollen Horrorfilm, der seinen Schrecken aus der kindlichen Unschuld imaginärer Freunde zieht. In der Hauptrolle der Jessica ist DeWanda Wise ("Jurassic World: Ein neues Zeitalter ") zu sehen, neben Tom Payne ("The Walking Dead", "Prodigal Son") in der Rolle ihres Ehemanns. Regie führt Horrorexperte Jeff Wadlow ("Fantasy Island", "Kick Ass 2").

