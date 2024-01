LEONINE Studios

Trailer zu BEAUTIFUL WEDDING

Ab 9. Mai 2024 im Kino!

München

Die heiße, witzige Lovestory zwischen Abby (Virginia Gardner) und Travis (Dylan Sprouse) geht in die zweite Runde - nach BEAUTIFUL DISASTER folgt BEAUTIFUL WEDDING! Regie führte wieder Young-Adult-Spezialist Roger Kumble ("After Truth", "Eiskalte Engel"). Das Drehbuch basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Erfolg von Jamie McGuire.

Nach einer exzessiven Nacht in Las Vegas wachen Abby (Virginia Gardner) und Travis (Dylan Sprouse) in einer Luxus-Suite auf. Sie können sich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, was passiert ist. Offensichtlich haben sie im Casino den Jackpot gewonnen und im Rausch der Nacht geheiratet! Mit ihren besten Freunden America (Libe Barer) und Shepley (Austin North) im Schlepptau fliegen sie nach Mexiko, um dort wild-romantische Flitterwochen zu genießen. Doch das Chaos verfolgt "Trabby" auch im tropischen Paradies: Gibt es ein Happy End oder steht ihnen ein weiteres Desaster bevor?

BEAUTIFUL WEDDING ist die Fortsetzung von BEAUTIFUL DISASTER und erzählt das nächste Kapitel der romantisch-wilden Young Adult-Lovestory. Die Hauptrollen spielen wieder Dylan Sprouse ("Beautiful Disaster", "After Truth") und Virginia Gardner ("Beautiful Disaster", "Halloween"). Auch Libe Barer ("Sneaky Peete"), Austin North ("Outer Banks") und Rob Estes ("After"-Reihe) sind wieder mit von der Partie. Regie führte erneut Roger Kumble ("Beautiful Disaster", "After Truth", "Eiskalte Engel"), der der jungen, leidenschaftlichen Liebesgeschichte viel augenzwinkernden Humor mitgibt. BEAUTIFUL WEDDING basiert auf dem gleichnamigen New York Times-Bestseller von Jamie McGuire.

