Verband Deutscher Großbäckereien e.V.

Einladung: Jahrespressekonferenz des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V.

Düsseldorf/Gütersloh (ots)

Herzlich laden wir Sie zur Jahrespressekonferenz des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V. ein. Sie findet statt

am Montag, den 23. September 2024

um 11:00 Uhr

im Parkhotel Gütersloh, Kirchstraße 27, 33330 Gütersloh.

Hauptthemen der Pressekonferenz werden sein:

Wie hat sich der Brot- und Backwarenmarkt in Deutschland entwickelt? Was sind die "Lieblings-Brotsorten"?

Wie gehen backende Unternehmen mit dem Thema "Nachhaltigkeit" um?

Bürokratische Belastungen: Wie sind auch Bäckereien und Backbetriebe z.B. von der EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten betroffen?

Ihre Gesprächspartner werden sein: die Präsidentin des Verbandes Deutscher Großbäckereien e.V., Professor Dr. Ulrike Detmers, Hauptgeschäftsführer Tobias Schuhmacher und Geschäftsführer Alexander Meyer-Kretschmer.

Im Anschluss an die Pressekonferenz laden wir Sie herzlich ein, die Gespräche bei einem Mittagessen fortzusetzen.

Bitte senden Sie Ihre Rückmeldung zur Teilnahme an der Jahrespressekonferenz bis Donnerstag, den 19. Septenber 2024, per E-Mail an: schuhmacher@grossbaecker.de.

Original-Content von: Verband Deutscher Großbäckereien e.V., übermittelt durch news aktuell