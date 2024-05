Sky Deutschland

Jürgen Klopps letztes Spiel als Liverpool-Trainer sowie die Meisterkonferenz mit ManCity und Arsenal: das große Finale in der Premier League am Sonntag live und exklusiv bei Sky Sport

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Sebastian Hellmann und Mladen Petric melden sich ab 16:00 Uhr live aus dem Studio

Die Meisterkonferenz mit ManCity gegen West Ham und Arsenal gegen Everton live auf Sky Sport Premier League, beide Einzelspiele für Kunden in Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App

Thomas Hitzlsperger, Florian Schmidt-Sommerfeld und Raphael Honigstein berichten live aus Anfield von Jürgen Klopps Abschied

Auf skysport.de und in der Sky Sport App steht Kunden zusätzlich die Klopp-Cam zur Verfügung

"You'll Never Walk Alone" - die Doku über Jürgen Klopps Zeit bei den Reds im Anschluss an die Live-Übertragung ab 20:30 Uhr

Die Premier League live erleben mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service WOW

Unterföhring, 16. Mai 2024 - Am Sonntag erreicht die Premier-League-Saison 2023/24 ihren Höhepunkt. Im Fernduell zwischen Manchester City und dem FC Arsenal fällt die Entscheidung im Rennen um die Meisterschaft, parallel feiert Jürgen Klopp nach knapp neun Jahren als Trainer des FC Liverpool seinen Abschied. Sky Sport überträgt live und exklusiv und berichtet umfassend von allen drei Schauplätzen.

Ab 16:00 Uhr melden sich Moderator Sebastian Hellmann und Mladen Petric live aus dem Studio, um die Zuschauer auf den anstehenden letzten Spieltag einzustimmen. Im sportlichen Fokus steht dann vor allem die Entscheidung im Titelrennen. Manchester City benötigt gegen West Ham United einen Sieg, um den vierten Titel in Folge perfekt zu machen. Sollte der Favorit Punkte lassen, könnte der FC Arsenal mit einem Sieg gegen den FC Everton noch vorbeiziehen und erstmals seit 20 Jahren wieder Englischer Meister werden. Die Meisterkonferenz ist auf Sky Sport Premier League zu sehen. Zusätzlich stehen Sky Kunden auf skysport.de und in der Sky Sport App auch Livestreams beider Einzelspiele zur Verfügung.

Parallel dazu berichtet Sky Sport auch live von Jürgen Klopps letztem Auftritt als Trainer des FC Liverpool. Knapp neun Jahre und zahlreiche Titel nach seinem Amtsantritt feiert "Kloppo" seinen Abschied. Florian Schmidt-Sommerfeld, Thomas Hitzlsperger und Raphael Honigstein sind an der Anfield Road live vor Ort, um den emotionalen Schlusspunkt einer Ära live zu begleiten. Zusätzlich können Sky Kunden auf skysport.de und in der Sky Sport App mit der "Klopp-Cam" die letzten 90 Minuten von Jürgen Klopp als Reds-Trainer hautnah erleben.

Im Anschluss an den 38. Spieltag zeigt Sky Sport in "What a Strike!" ab 19:00 Uhr neben der Pokalübergabe an den Meister auch die Bilder des Abschieds von Jürgen Klopp sowie Highlights des Nachmittags.

Nach dem Ende der Live-Übertagung würdigt Sky Sport nochmal die Zeit Jürgen Klopps an der Anfield Road. Die Dokumentation "You'll Never Walk Alone" wirft einen Blick zurück auf die knapp neun Jahre des deutschen Trainers beim FC Liverpool, in denen er die nicht nur den Gewinn der UEFA Champions League, sondern auch die erste Englische Meisterschaft nach 30 Jahren Durststrecke feiern konnte. Die halbstündige Doku ist wird ab 20:30 Uhr auf Sky Sport Premier League ausgestrahlt und steht mit Sky Q auch auf Abruf zur Verfügung.

Die weiteren sieben Begegnungen des letzten Spieltags in der Premier League werden zeitversetzt in voller Länge gezeigt.

Die Premier League mit Sky Q oder WOW live erleben

Die Übertragungen der Premier League sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket (sky.de) empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

Der 38. Spieltag der Premier League live bei Sky Sport:

Sonntag:

16:00 Uhr: Vorberichte live auf Sky Sport Premier League

ca. 16:50 Uhr: die Meisterkonferenz live auf Sky Sport Premier League

ca. 16:50 Uhr: die Einzelspiele Manchester City - West Ham United und FC Arsenal - FC Everton live auf skysport.de und in der Sky Sport App

ca. 16:50 Uhr: FC Liverpool - Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Mix und Sky Sport UHD sowie in der "Klopp-Cam" auf skysport.de und in der Sky Sport App

19:00 Uhr: "What a Strike!" auf Sky Sport Premier League

20:30 Uhr: "You'll Never Walk Alone" auf Sky Sport Premier League

Montag:

16:00 Uhr: Box2Box - Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League

Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell