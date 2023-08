Kompakttraining GmbH & Co. KG

Vorstellungsgespräche professionell führen - regelmäßige Seminare für ein aktuelles Thema

Leitfaden für effektive und konstruktive Bewerbungsgespräche - Termine in Präsenz und Online

Den oder die passende:n Bewerber:in für eine Stelle zwischen vielen Kandidat:innen herauszufiltern, stellt eine Herausforderung dar. Besonders in der aktuellen Zeit, in der viele Branchen und Unternehmen mit einem Mangel an Fachkräften kämpfen, ist jedoch eine schnelle und vor allem die richtige Entscheidung wichtig, um das eigene Team zu entlasten.

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG führt als erfahrener Weiterbildungsanbieter regelmäßig Seminare zum Thema "Bewerbungsgespräche führen" durch. Die letzten Kurse des Dienstleisters wurden dabei allesamt top bewertet - und die kommenden Termine sind schon gut gebucht.

Vorstellungsgespräche professionell und effizient führen

Das Training " Bewerbungsgespräch: Leitfaden für Arbeitgeber" hat das Ziel, Sicherheit für strukturierte Gespräche zu geben. Dafür erarbeiten die Seminarleiter:innen mit den Teilnehmenden einen Interviewleitfaden. Darüber hinaus geben die Trainer:innen für die Einschätzung der Bewerber:innen verschiedene Werkzeuge an die Hand, um die Eignung für eine Stelle zu ermitteln. Mit Hilfe verschiedener Techniken lernen die Seminargäste zudem, sich ein differenziertes Bild von den Kandidat:innen zu machen und zu prüfen, ob diese zum Unternehmen, Team und den Kunden passen.

Aktuelle Präsenz und Online Veranstaltungen - wenige Plätze verfügbar

Der Seminaranbieter bietet Kurse zu diesem Thema regelmäßig in ganz Deutschland sowie als Online Veranstaltung an. Bereits gut gebucht ist der Online Termin am 21.09.2023. Aber auch die Präsenz-Seminare in den verschiedenen Städten sind begehrt. Bei Interesse ist eine schnelle und unkomplizierte Buchung über die Website der Kompakttraining GmbH & Co. KG möglich.

