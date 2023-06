Kompakttraining GmbH & Co. KG

Trainerschmiede gegen Fachkräftemangel im Weiterbildungsmarkt

Hamburg (ots)

Engpass an geeigneten Fachtrainer:innen & Produkttrainer:innen - Kompakttraining GmbH & Co. KG bietet neue Produktlinie als Lösung an

Auch im Bildungswesen fehlt es an Fachkräften mit geeigneten Qualifikationen. Die Kompakttraining GmbH & Co. KG stellt dies aktuell bei ihren internen Auswahlverfahren fest: Die Bewerber:innen sind kaum in der Didaktik und Wissensvermittlung geschult, wodurch offene Stellen nicht nachbesetzen werden können und das Wachstum gebremst wird. Bei den Kunden beobachtet der Weiterbildungsanbieter ein ähnliches Bild. Entsprechend hoch ist die Nachfrage für Train the Trainer Seminare.

Eine Marktrecherche zeigt zudem, dass es in der Erwachsenenbildung und für Fachschulungen an geeigneten Angeboten für eine Trainerausbildung fehlt. Deswegen hat sich der Seminaranbieter dazu entschieden, eine Trainerschmiede anzubieten.

30 Jahren Inhouse-Erfahrung als Grundlage für Train the Trainer

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG betritt mit diesem Vorhaben keineswegs unbekannte Pfade. Der etablierte und zertifizierte Weiterbildungsanbieter hat bereits viele Fachtrainer:innen und Produkttrainer:innen im Inhouse-Format geschult.

Dieses Wissen und die dort genutzten Strukturen überträgt der Seminaranbieter nun auf ein offenes Kolleg-Konzept von Train the Trainer, bei welchem sich Einzelpersonen zu professionellen Seminarleiter:innen weiterbilden können.

Struktur - Tiefe - Zeit

Die Kompakttraining GmbH & Co. KG setzte bei der Trainerschmiede auf erfahrungsorientiertes Lernen. Das bedeutet, dass die Teilnehmenden zwischen den einzelnen Modulen praktische Erfahrungen sammeln, die dann reflektiert und für die persönliche Entwicklung genutzt werden. Indem die zentralen Inhalte auf einzelne Module aufgeteilt wurden, werden die teilnehmer- und themenzentrierten Methoden zudem ausreichend differenziert behandelt.

Weitere Informationen zum Zertifikatslehrgang mit Abschlussprüfung sind auf der Website zu finden.

