Berufseinstieg und nächsten Karriereschritt mit passenden Grundlagenseminaren meistern

Aktuell steht in vielen Unternehmen mit dem Start des neuen Lehrjahres und dem Abschluss des Sommersemesters die Einarbeitung neuer Mitarbeitenden und Auszubildenden an.

Der Start in das Berufsleben stellt für die Berufseinsteiger:innen dabei oft eine Herausforderung dar und bringt viel Neues und Unbekanntes mit sich. Die Kompakttraining GmbH & Co. KG setzt als Weiterbildungsanbieter genau an dieser Stelle an und führt regelmäßig Seminare durch, die den Unternehmen und neuen Mitarbeitenden bei diesem Onboarding-Prozess helfen.

Grundlagenseminare für den Büroalltag

Klassische Trainings, die von vielen Berufsstarter:innen besucht werden, sind das Telefontraining für effektives und kundenorientiertes Telefonieren sowie das Zeitmanagement Seminar für die Selbstorganisation im Arbeitsalltag. Auch Präsentationstrainings oder Rhetorik-Schulungen werden gerne von Azubis und Berufseinsteiger:innen genutzt, um sicherer im Umgang mit Kolleg:innen und Kund:innen zu werden.

Nachwuchsführungskräfte weiterbilden

Für alle, die schon etwas Berufserfahrung haben und den nächsten Karriereschritt machen, bieten die Trainer:innen ein Führungskräftetraining an. Hier helfen Sie Nachwuchsführungskräften bei der Definition der eigenen Rolle und Verantwortungsbereiche und bereiten Sie mit verschiedenen Tipps und Tricks auf die neuen Aufgaben vor.

Inhouse und offene Seminare in Norddeutschland

Die Akademie bietet Ihren Kunden für alle diese Themen verschiedene Formate der Weiterbildung. Die Schulungen werden zum einen als offene Seminare in den großen Städten Norddeutschlands angeboten und die Trainer:innen sind unter anderem regelmäßig in Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen und Dresden vor Ort.

Zum anderen besteht für Unternehmen die Option, ganze Teams und Ausbildungsjahrgänge gesammelt in Inhouse-Seminaren zu schulen. Hier kommen die Seminarleiter:innen auch gerne zu den Unternehmen ins Haus.

