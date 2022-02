Kompakttraining GmbH & Co. KG

Bildungsstau im Mittelstand - Corona hat auch die Bildungsbranche hart erwischt - Der Wirtschaft fehlen realistische Kursangebote

Kompakttraining GmbH & Co. KG sichert durch flexible Kurs-Formate die berufliche Weiterbildung von Fach- und Führungskräften verlässlich ab - Bildungsauftrag der Personalentwicklungen wird in unterschiedlichen Formaten umgesetzt

Der Weiterbildungsbedarf ist weiterhin ungebrochen und die Kompakttraining GmbH & Co. KG reagiert mit unterschiedlichen Formaten auf die Anforderungen der Kunden. Die Personalentwicklungsabteilungen haben dabei die Wahl zwischen dem interaktiven Onlineformat und den bewährten Präsenztrainings.

Kompakte Führungsschulungen für die Praxis

Die Weiterbildungsverantwortlichen sind bei der Qualifizierung Ihrer Führungskräfte zum Beispiel auf der Suche nach Führungskräftetrainings, die die Mitarbeiter:innen zeitnah fit für die Rolle als Führungskraft machen oder die Führungsgespräche verbessern. Kurzfristige Termine für das Führungskräftetraining Grundlagen finden Kurzentschlossenen hier.

Konkrete Service-Seminare sichern Kundenzufriedenheit

Die Kundenzufriedenheit und Erreichbarkeit hat durch die Home-Office Zeiten gelitten. Daher stehen die Service-Seminare für die Telefonzentrale, den Vertriebsinnendienst oder den Support ebenfalls hoch im Kurs. Auch hier gibt es zeitnahe Termine.

Kurze Projektmanagement-Kurse für die unmittelbare Umsetzung

Die Projektarbeit ist ebenfalls dem Lockdown zum Opfer gefallen und wird gerade wieder verstärkt gestartet. Dabei werden die Projektmanagement-Kurse jetzt genutzt, um eigene Projekte effektiv aufzusetzen und von Anbeginn effizient vorzugehen - Nachfrage nach Praxistrainings mit unmittelbarem Umsetzungsbezug ist deutlich spürbar. Auch hier bietet die Kompakttraining GmbH & Co. KG verschiedene Möglichkeiten zur Teilnahme.

Aktuelle Termine für Online Kurse

Die Kompakttraining GmbH &. Co KG bietet, neben den regelmäßig stattfindenden Präsenztrainings, Seminare auch im interaktiven Onlineformat an. So ist eine praxisnahe Weiterentwicklung auch bei hohem Infektionsgeschehen und ohne Reisezeit möglich. Für die interaktiven Online Seminare sind aktuelle Termine für den Jahresstart noch buchbar.

