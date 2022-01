ARD Das Erste

Programmänderung im Ersten anlässlich des Todes von Hardy Krüger

München (ots)

Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin:

"Mit Hardy Krüger haben wir eine der letzten Ikonen des deutschen Nachkriegsfilms verloren. Als Sonnyboy in den 1950er Jahren zum Star avanciert, gelangte er mit seinem kraftvollen Spiel in internationalen Filmproduktionen zu Weltgeltung. Hardy Krüger war ein wacher, der Welt zugewandter Geist, dem die Schauspielerei irgendwann nicht mehr ausreichte: Er schrieb Romane und Erlebnisberichte, brachte uns in seiner ARD-Reihe 'Weltenbummler' lange vor der Globalisierung fremde Länder und Menschen näher und engagierte sich dabei immer auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Er war ein großer Kosmopolit, der uns nicht nur in Deutschland fehlen wird."

Das Erste ändert anlässlich des Todes von Hardy Krüger heute Nacht sein Programm und zeigt um 0:15 Uhr die Sendung "Die Welt war mein Zuhause" (rbb).

