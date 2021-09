PHOENIX

CSU-Generalsekretär Blume: "Unterm Strich kein zufriedenstellendes Ergebnis"

Bonn/Berlin (ots)

Der Generalsekretär der CSU, Markus Blume, zeigt sich im phoenix-Interview vom Ergebnis der Union bei der Bundestagswahl enttäuscht. "Es ist unterm Strich kein zufriedenstellendes Ergebnis für die Union, das muss man ganz klar sagen", so Blume. Allerdings sehe er auch einen Erfolg. "Wir sind angetreten mit dem Versprechen, dass wir ein Linksbündnis in Deutschland verhindern wollen. Das ist gelungen, das haben wir erreicht."

Für die Verluste der CSU in Bayern macht der Generalsekretär auch den bayerischen Landesvorsitzenden der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, verantwortlich. "Jede Stimme für die Freien Wähler war eine verlorene Stimme. Unter dem Strich hat Hubert Aiwanger das bürgerliche Lager weiter gespalten und damit einen Beitrag dazu geleistet, dass es am Ende noch herausfordernder wird, eine bürgerliche Regierung zu bilden", so Blume. Aiwanger kritisiert er darüber hinaus scharf für die frühzeitige Veröffentlichung von Wahlprognosen. "Dazu kommen dann immer wieder diese unsäglichen Vorkommnisse, dass auf der Zielgeraden Wahlprognosen vor Schließung der Wahllokale von Hubert Aiwanger veröffentlicht werden verbunden mit einem Wahlaufruf seitens seiner eigenen Partei - das geht einfach nicht."

