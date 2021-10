Wein Genuss bei Netto

Netto

Gleich doppelten Wein Genuss gibt es ab dem 18. Oktober 2021 bei Netto Deutschland: Erstmals nehmen wir acht neue hochwertige und teilweise preisgekrönte Weine in unser Sortiment auf. Dazu gehören beispielsweise Piemonte DOC Ricossa, ausgezeichnet mit der Goldmedaille der 25. Berliner Weintrophy für 6,99 Euro, Masi Bio Passo Doble ausgezeichnet mit dem Großen Internationalen Weinpreis der Kategorie Silber für 6,99 Euro oder Probstei Ebernach Riesling ausgezeichnet mit der Bronzenen Kammerpreismünze für 4,49 Euro. Die edlen Tropfen werden in einer extra gekennzeichneten Sonderplatzierung im Weinregal angeboten.

Gleichzeitig steht unser neues Treuepunkteprogramm ebenfalls im Zeichen der feinen Getränke: Wer fleißig sammelt, kann passende Weingläser sowie weitere tolle Gläsersets (beispielweise Gingläser, Tumbler oder Sektgläser) von Schott Zwiesel zu einem Sonderpreis erwerben. Ab 5 Euro Einkaufswert, erhalten die Netto-Kundinnen und -Kunden einen Treuepunkt. Ab 50 gesammelten Treuepunkte können diese eingelöst werden.

Die Promotion läuft bis Januar 2022. Mehr unter www.netto.de

