Ausgezeichnete Ausbildung bei Netto

Noch unter besonderen Bedingungen, aber dafür um so motivierter starten rund 100 neue Auszubildende in den Märkten und in der Logistik ihre Karriere bei Netto Deutschland. Bei mehreren dezentralen Einführungsveranstaltungen (natürlich unter Einhaltung der Corona-Regelungen) wurden die neuen Mitarbeiter unter anderem vom Netto-CEO Ingo Panknin willkommen geheißen.

"Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder so tolle und motivierte Auszubildende gefunden zu haben," sagt Mareen Komossa-Römer, Personalleiterin bei Netto Deutschland. "Mit viel Engagement werden wir auch diesen Jahrgang umfassend begleiten, denn wer weiß, vielleicht stecken in unseren Auszubildenden die Marktleiter von morgen."

Eine umfassende Begleitung der Ausbildung in den Märkten vor Ort sowie in den Berufsschulen erfolgt durch den Netto eigenen berufsbegleitenden Unterricht. Mehrere Veranstaltungen bilden die Auszubildenden zu verschiedenen Themen weiter oder bereiten sie schließlich auf die Abschlussprüfungen vor.

Zum Ende des zweiten Lehrjahres können die Nachwuchskräfte dann beweisen, was sie bisher gelernt haben, indem sie schon mal in die Rolle eines Schichtleiters oder einer stellvertretenden Marktleiterin schlüpfen.

Wie erfolgreich die Netto-Auszubildenden sind, zeigt sich beispielsweise an Melanie Karwath, die an ihrer Berufsschule in Dresden den zweitbesten Abschluss ihres Jahrgangs erreichen konnte. Frisch ausgezeichnet wurde die Netto Ausbildung dieses Jahr bereits zum zehnten Mal von der IHK Neubrandenburg als TOP Ausbildungsbetrieb.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeiter, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

