GROHE AG

GROHE Perfect Match: Das kuratierte Badezimmerkonzept für ein perfekt abgestimmtes Home-Spa-Erlebnis

Bild-Infos

Download

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

- Verbraucher suchen nach integrierten Badezimmerkonzepten, die ihren persönlichen Bedürfnissen und individuellen Designvorlieben entsprechen - Trendexpertin Gudy Herder [1]: "Aktuell verbringen wir mehr Zeit zuhause und Badezimmerrituale werden in diesem Zusammenhang immer wichtiger, um unser Wohlbefinden zu steigern." - Mit GROHE Perfect Match finden Verbraucher unkompliziert ganzheitliche Badezimmerlösungen, die in Form und Funktion perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Mehr denn je ist das Zuhause zum Zentrum des Lebens geworden. Ein sicherer Hafen, in dem die Menschen die Welt um sich herum vergessen können. "Aktuell verbringen wir mehr Zeit zu Hause. Dadurch werden unsere eigenen vier Wände immer mehr zu einem Teil von uns selbst", erklärt Gudy Herder, internationale Trendberaterin bei Eclectic Trends. "Das allgemeine Wohlbefinden rückt in den Mittelpunkt und das Badezimmer wird zunehmend zu einem wichtigen Rückzugsort." Ausgehend von dieser Neudefinition suchen Verbraucher nach integrierten Badezimmerkonzepten, die ihren persönlichen Bedürfnissen und ihrem individuellen Stil entsprechen. Einhergehend damit, wächst auch ihr Wunsch nach einer aktiveren Rolle bei der Badezimmergestaltung stetig. An dieser Stelle setzt das kuratierte GROHE Badezimmerkonzept an: Mit Perfect Match bietet GROHE Produktkombinationen, die in Form und Funktion hundertprozentig aufeinander abgestimmt sind. Das Design der Armatur passt perfekt zur Keramik und in Kombination mit der passenden Form des Duschsystems sowie ausgesuchten Accessoires entsteht ein harmonisches Gesamtbild - alles aus einer Hand. Noch nie war es für Verbraucher einfacher, ihr Traum-Badezimmer zu gestalten.

Wie findet man ein "Perfect Match" für das Badezimmer?

Bäder sind so individuell wie die Bedürfnisse der Verbraucher und ihre persönlichen Vorlieben in Sachen Stil. Einige Badezimmer sind klein, während andere geräumig sind. Manche Menschen halten es funktional, während andere eine kreative Home-Spa-Atmosphäre lieben. Einige bevorzugen organische runde Formen, andere mögen es eher klar und quadratisch. Besonders, wenn man das gesamte Badezimmer renovieren oder neugestalten möchte, kann die große Auswahl an Produkten überwältigend sein. "Abgestimmte Badezimmerlösungen sind entscheidend, um einen perfekt ausgewogenen Raum zur Entspannung und für das eigene Wohlbefinden zu schaffen", erklärt Gudy Herder. "Deshalb werden kuratierte Einrichtungskonzepte immer beliebter. Sie unterstützen Verbraucher dabei, das richtige Produkt zu finden und ein harmonisches Home-Spa-Erlebnis zu schaffen."

Dank der kuratierten Produktkombinationen von GROHE ist es für Verbraucher leicht, ihr ganz persönliches "Perfect Match" auszuwählen: Verschiedene aufeinander abgestimmte Komplettlösungen für das Badezimmer bieten von Armaturen über Waschbecken, Badewannen, Duschen und WCs bis hin zu Betätigungsplatten sowie Accessoires eine Auswahl ganz nach dem Geschmack der Konsumenten - garantiert ein "Perfect Match" in Design und Funktion.

GROHEs Top 3 Perfect Match-Kombinationen: Für eine einheitliche Designsprache in perfekter Harmonie mit Ihrer Persönlichkeit und Ihrem Lebensstil

#1 Perfect Match: GROHE Essence - Organic Elegance

Mit ihren sanften, organischen Formen, schlanken Profilen und natürlichen Linien schaffen GROHE Essence Bäder ein beruhigendes, in seiner Eleganz zeitloses Ensemble - perfekt für alle, die das Badezimmer als einen Ort der Entspannung und Besinnung verstehen.

Unsere kuratierten GROHE Essence-Kombinationen finden Sie unter dem folgenden LINK.

#2 Perfect Match: GROHE Plus - Slick Minimalist Styling

GROHE Plus ist ein Design, das vom Bogen inspiriert ist - einer Form, die sowohl Stärke als auch Leichtigkeit versprüht. Durch die Kombination der Kreisformen mit den klaren, definierten Linien eines Würfels erhält GROHE Plus eine aufregende architektonische Silhouette, die es ermöglicht, die Armatur sowohl mit runden als auch eckigen Formen zu kombinieren.

Unsere kuratierten GROHE Plus-Kombinationen finden Sie unter dem folgenden LINK.

#3 Perfect Match: GROHE Eurocube - Contemporary Cubist Style

Für Liebhaber von innovativem, klarem Design, auf der Suche nach einem wirklich unverwechselbaren Look für ihr Badezimmer hat GROHE die Kollektion Eurocube entwickelt. Kombiniert mit den starken, minimalistischen Linien der GROHE Cube Keramik schafft sie eine kühle und zeitgemäße Atmosphäre im Bad.

Unsere kuratierten GROHE Eurocube-Kombinationen finden Sie unter dem folgenden LINK.

[1] Gudy Herder ist eine internationale Trendberaterin und zertifizierte Trainerin von Eclectic Trends, die in Barcelona ansässig ist.

Über GROHE

GROHE ist eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen und beschäftigt in 150 Ländern insgesamt mehr als 6.500 Mitarbeiter - davon 2.600 in Deutschland. Seit 2014 gehört GROHE zu dem starken Markenportfolio von LIXIL, einem führenden japanischen Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung. Um "Pure Freude an Wasser" zu bieten, basiert jedes GROHE Produkt auf den Markenwerten Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Renommierte Highlights wie GROHE Eurosmart oder die GROHE Thermostatserien sowie wegweisende Innovationen wie das Wassersystem GROHE Blue unterstreichen die tiefgreifende Kompetenz der Marke. Ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Kunden, schafft GROHE so intelligente, lebensverbessernde und nachhaltige Produktlösungen, die einen relevanten Mehrwert bieten - und das Qualitätssiegel "Made in Germany" tragen: R&D und Design sind als integrierter Prozess fest am Standort Deutschland verankert. Dabei nimmt GROHE seine unternehmerische Verantwortung sehr ernst und setzt auf eine ressourcenschonende Wertschöpfungskette. Seit April 2020 produziert die Sanitärmarke weltweit CO2-neutral. Zudem hat es sich GROHE zum Ziel gesetzt, bis 2021 plastikfreie Produktverpackungen einzusetzen.

Allein in den letzten zehn Jahren bestätigen über 460 Design- und Innovationspreise sowie mehrere Top-Platzierungen beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis den Erfolg: GROHE wurde als Vorreiter seiner Branche mit dem Corporate Social Responsibility Preis der Bundesregierung ausgezeichnet sowie vom renommierten FORTUNE® Magazin in das Ranking der Top 50, die "die Welt verändern" aufgenommen.

Über LIXIL

LIXIL entwickelt richtungsweisende Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, die maßgeblich dazu beitragen, alltägliche Herausforderungen zu meistern und die Qualität von Wohnräumen zu verbessern - für jeden, überall. Aufbauend auf unserer japanischen Herkunft entwickeln wir weltweit führende Technologien und nutzen unsere Innovationsstärke, um hochwertige Produkte herzustellen, die das Leben unserer Kunden erleichtern. Das Besondere an LIXIL ist dabei die Art und Weise, wie wir arbeiten: Wir bringen nutzerzentriertes Design, Unternehmergeist und ein verantwortungsvolles Geschäftswachstum in Einklang und legen Wert darauf, den Zugang aller Menschen zu innovativen Technologien und Qualitätsprodukten zu vereinfachen. Unser Ansatz wird durch branchenführende Marken wie INAX, GROHE, American Standard und TOSTEM zum Leben erweckt. Über 70.000 Mitarbeiter in über 150 Ländern sind stolz darauf, Produkte herzustellen, die Teil des täglichen Lebens von mehr als einer Milliarde Menschen sind. Erfahren Sie mehr unter www.lixil.com.

Pressekontakt:

GROHE

Feldmühleplatz 15 - 40545 Düsseldorf - Germany - Telefon: +49(0)211/9130-3030 - www.grohe.com



MEDIA CONTACT

Celine Kuhlenkamp

Junior Communications Manager

E-Mail: media@grohe.com



PRESS CONTACT

MSLGROUP Germany

Katharina Marg

Otto-Messmer-Str. 1 | 60314 Frankfurt | Germany

E-Mail: grohe-presse@mslgroup.com

Original-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuell