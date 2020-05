Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zur WHO

Halle (ots)

Eigentlich müsste die Lektion jetzt gelernt sein. Eine global vernetzte Wirtschaft braucht auch eine global vernetzte Virenabwehr. Alles muss so laufen wie bei Rauchmeldern: Wenn irgendwo Gefahr ist, muss jeder es erfahren, nicht irgendwann, sondern in Echtzeit. Die Technologie steht längst zur Verfügung. In amerikanischen Denkfabriken wie dem Atlantic Council nehmen bereits Strukturen für ein "Immunsystem des Planeten" Gestalt an. Man will Erreger extrem früh aufspüren und unschädlich machen, in einem zwar global koordinierten, aber stets dezentral bleibenden Abwehrkampf, immer mit dem Ziel maximaler Eindämmung. Wäre nicht am Ende ein weltweites Virenwarnsystem ebenso wie eine weltweite Impfstoffpolitik im Interesse aller Beteiligten?

