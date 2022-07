Kompakttraining GmbH & Co. KG

Führungskräftetraining als Weg aus der Krise und für die Entwicklung der betrieblichen Führungskultur

Hamburg (ots)

Hohe Nachfrage im 1. Halbjahr zeigt Bedarf in der Führungskräfteentwicklung - steigende Buchungen für Führungsseminare in der 2. Jahreshälfte

Seit Beginn des Jahres 2022 verzeichnet die Kompakttraining GmbH & Co. KG eine hohe Nachfrage bei ihren Führungskräftetrainings - sowohl offene Veranstaltungen als auch Inhouse-Schulungen werden viel gebucht.

Die Führungskräfte suchen dabei vor allem nach Unterstützung für Ihren Weg raus der Arbeit im Home-Office zurück ins Büro und den Alltag vor Ort. Entsprechend dieser akuten Herausforderungen haben die Trainer:innen ihre Veranstaltungen angepasst, um den Seminargästen konkret helfen zu können.

Beste Bewertungen und hohe Kundenzufriedenheit

Dass die Teilnehmenden bei den interaktiven Trainings viel mitnehmen, zeigt sich auch an den guten Bewertungen der Kunden. Die Rückmeldung an das Trainer:innen-Team ist durchweg sehr positiv. Gelobt werden vor allem die teilnehmerorientierte und themenzentrierte Herangehensweise sowie der interaktive Aufbau der Kurse, welche vom Austausch zwischen Seminarleiter:in und Teilnehmenden und auch dem Dialog zwischen den Führungskräften lebt.

Die hohe Kundenzufriedenheit kann der Weiterbildungsanbieter dabei für alle Bildungsformate vorweisen. Egal, ob in Präsenz oder Online, als offenes Seminar oder Inhouse-Schulung - es gelingt ihnen, die Seminargäste abzuholen und diese individuell weiterzuentwickeln.

Weiter hohe Nachfrage

Eine ähnliche Entwicklung wie im ersten Halbjahr zeichnet sich auch schon für die zweite Jahreshälfte ab. Aktuell beobachtet die Akademie, dass Führungskultur und Führungsprinzipien in den Fokus rücken und immer mehr als Thema in die Trainings hineingetragen werden.

Entsprechend bietet die Kompakttraining GmbH & Co. KG in den kommenden Monaten offene Grundlagenseminare, aber auch vertiefende Trainings zu Führungskommunikation, Führungskräfteentwicklung oder Projektführung an. Parallel stellen die Koordinator:innen sicher, dass Kapazitäten für Inhouse-Seminare bereitstehen.

Original-Content von: Kompakttraining GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell