Die 106. PGA Championship ab Donnerstag live und exklusiv bei Sky und WOW

Unterföhring, 15. Mai 2024 - 2014 war es Rory McIlroy, der nach einem dramatischen Finaltag im Valhalla Golf Club letztlich triumphierte. Zehn Jahre später findet nun die 106. PGA Championship erneut auf dem legendären Platz in Louisville statt.

Gewohnt umfassend und ausführlich wird Sky Sport auf dem Sender Sky Sport Golf sowie in Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App vom zweiten Major des Golfjahres live und exklusiv berichten.

Aus deutscher Sicht nehmen Stephan Jäger und Martin Kaymer teil. Während Jäger 2023 sein Debut bei der PGA Championship feierte, hatte Kaymer im vergangenen Jahr 2023 abgesagt. Der 39-Jährige, der grundsätzlich in der LIV Golf League spielt, ist jedoch als ehemaliger Champion (2010) ebenfalls qualifiziert. Als dritter deutschsprachiger Spieler ist darüber hinaus der Österreicher Sepp Straka dabei.

Der österreichische Ryder Cup Held konnte in den letzten beiden Saisons stets ein Turnier auf der PGA Tour gewinnen und ist längst in der Weltspitze angekommen. Ein Sieg bei einem Major-Turnier fehlt dem 30-Jährigen allerdings noch. Zu den Titel-Favoriten zählen außerdem der bereits genannte Rory McIlroy, Titelverteidiger und dreimalige PGA-Champion Brooks Koepka, der pünktlich zum Turnierstart wieder in Fahrt kommt, sowie Scottie Scheffler.

Gregor Biernath und Irek Myskow kommentieren die Live-Übertragungen von Donnerstag bis Sonntag. Darüber hinaus werden zusätzlich angebotene Inhalte wie unter anderem die Livestreams im amerikanischen Originalkommentar ausgestrahlt, der optional auch bei allen deutsch kommentierten Live-Übertragungen zur Verfügung steht.

Noch mehr PGA Championship können Golffans in Livestreams auf skysport.de und in der Sky Sport App erleben. Die "Featured Groups" stehen Kunden hier in noch größerem Umfang zur Verfügung als auf dem linearen Sender.

Amundi German Masters aus Brandenburg täglich live

Außerdem überträgt Sky Sport Golf das Amundi German Masters aus Brandenburg von Donnerstag bis Sonntag täglich live. Katharina Niederlöhner kommentiert das Golfturnier, bei dem die Chancen auf den ersten deutschen Heimsieg auf der Ladies European Tour vermutlich so groß sind wie nie zuvor.

Insgesamt gehen zehn deutsche Spielerinnen an den Start, darunter Solheim-Cup-Champion Sandra Gal sowie Alexandra Försterling, der nach zwei Turniersiegen im Herbst einiges zuzutrauen ist. Nicht ohne Grund steht die 24-jährige Berlinerin kurz davor sich für das Team Europe beim Solheim Cup 2024 zu qualifizieren, den Sky ebenfalls live und exklusiv überträgt.

Somit sehen Fans auch 2024 alle wichtigen Turniere und insgesamt über 2000 Stunden Weltklasse-Golf live auf Deutschlands Golfsender Nummer eins Sky Sport Golf.

Die PGA Championship und das Amundi German Masters live bei Sky Sport:

Donnerstag:

11:00 Uhr: Amundi German Masters - 1. Tag auf Sky Sport Golf

14:00 Uhr: PGA Championship - "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

20:00 Uhr: PGA Championship - 1. Tag auf Sky Sport Golf

Freitag:

11:00 Uhr: Amundi German Masters - 2. Tag auf Sky Sport Golf

14:00 Uhr: PGA Championship - "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

20:00 Uhr: PGA Championship - 2. Tag auf Sky Sport Golf

Samstag:

12:00 Uhr: Amundi German Masters - 3. Tag auf Sky Sport Golf

15:00 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und bereits ab 14:00 Uhr im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

19:00 Uhr: PGA Championship - 3. Tag auf Sky Sport Golf

Sonntag:

12:00 Uhr: Amundi German Masters - 4. Tag auf Sky Sport Golf

15:00 Uhr: "Featured Groups" auf Sky Sport Golf und bereits ab 14:00 Uhr im Livestream auf skysport.de sowie in der Sky Sport App

19:00 Uhr: PGA Championship - 4. Tag auf Sky Sport Golf

Mit Sky Q live dabei sein

Sky Sport Golf und sämtliche Live-Übertragungen sind mit Sky Q für Kunden mit einem Sky Sport Paket empfangbar, wahlweise im klassischen TV oder mit Sky Go auch mobil und unterwegs. Mit Sky Q sind Kunden flexibler denn je und haben die Möglichkeit, bereits nach der ersten Vertragslaufzeit auf ein Monatsabonnement zu wechseln. Sky Q mit Sky Go, HD-Qualität und das Entertainment-Paket, in dem auch Sky Sport News enthalten ist, sind als Standard inklusive.

Weltklasse-Golf live erleben mit WOW

Mit WOW können Golffans die Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben ( wowtv.de). Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden. Der neue Zusatzservice WOW Premium bietet Kunden ein noch besseres Streaming-Erlebnis.

