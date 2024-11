WDR Westdeutscher Rundfunk

Kulturradio WDR 3 und Stadt Herne: 48. Tage Alter Musik in Herne starten am 14. November

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Rund 160 Mitwirkende in neun Festivalkonzerten unter dem Motto „REDUCE – REUSE – RECYCLE“ // Einladung ins Live-Studio am 15.11. zur Sondersendung von WDR 3 Tonart aus dem Kulturforum Herne

Dass internationale Musikfestivals mit Leuchtturmcharakter kontinuierlich auch jenseits der großen NRW-Zentren zu ihrem Publikum vor Ort und im Radio finden, dafür sorgt der WDR in seinen Veranstaltungen zusammen mit lokalen Partnern. Dazu zählen die Tage Alter Musik in Herne, die WDR 3 zum 48. Mal vom 14. bis 17. November in Kooperation mit der Stadt Herne veranstaltet. Als international führendes Originalklang-Festival haben sie seit langem auch jenseits der Spezialistengemeinde und weit über das Sendegebiet hinaus einen klingenden Ruf und versammeln in diesem Jahr in neun Konzerten rund 160 Musikerinnen und Musiker aus 22 Herkunftsländern an der Ruhr. Das Kulturradio WDR 3 überträgt alle Konzerte und sendet in WDR 3 Konzert live von den Abendkonzerten am Freitag und Samstag sowie um 16 Uhr am Sonntag. Karten sind über RESERVIX erhältlich.

Das Programm unter dem Motto „REDUCE – REUSE – RECYCLE“ garantiert eine Ausgabe voller musikalischer Hits, denn es geht um beliebte Stoffe und Ideen von Mittelalter bis Frühklassik, die selbst von bekannten Meistern wie Monteverdi oder Bach recycelt, weiterverarbeitet und weiter verschönert wurden. Zu den Festival-Highlights zählt Mozarts Oper „Idomeneo“ in der Münchner Uraufführungsfassung von 1791 mit den 82 Musikerinnen und Musikern des Helsinki Baroque Orchestra und der Zürcher Sing-Akademie oder Bachs Aneignung von Pergolesis »Stabat Mater« in Form der Kantate »Tilge, Höchster, meine Sünden« , präsentiert vom belgischen B’Rock Orchestra. Ein Kuriosum hat das italienische Arsenale Sonoro mit »La Sepoltura di Cristo« dabei – einem Medley aus zwei Passionsoratorien, die zeitgleich von den beiden rivalisierenden Komponisten Giacomo Antonio Perti und Giacomo Cesare Predieri für zwei gegenüberliegende Kirchen verfasst und von Perti später zu einem Best-of zusammengemixt wurden.

„Unsere neue Ausgabe der TAGE ALTER MUSIK IN HERNE ist Pop im besten Sinne – denn es waren die populärsten und erfolgreichsten Musiken, die zu allen Zeiten Nachahmer und Bearbeiter zu kreativem Ideen-Upcycling inspiriert haben“, so Matthias Kremin, WDR 3-Programmchef.

Wer selber live bei einer Radiosendung dabei sein will, ist am Freitag, 15. November von 15:00 bis 17:45 Uhr herzlich in das WDR 3-Festivalstudio eingeladen. Das aktuelle Musikmagazin WDR 3 Tonart sendet einen Nachmittag live aus dem Saal Crange im Kulturzentrum Herne. Das Publikum vor Ort und am Radio erwarten Live-Auftritte und Gespräche mit Mitwirkenden und ein musikalischer Blick auf die Stadt Herne. Als Live-Publikum können Sie Fragen stellen, Ihre Eindrücke teilen oder einfach die besondere Atmosphäre genießen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zu Gast in Herne ist außerdem der BR, der ebenfalls eine Sondersendung live aus Herne überträgt und mit Besucherinnen und Künstlerinnen vor Ort ins Gespräch kommt.

Ergänzt wird das Programm mit einem Werkstattkonzert unter dem Titel „Altes neu gedacht“ mit Studierenden der Hochschule für Musik und Tanz Köln sowie mit Foyerkonzerten mit dem Ensemble Caterva Musica. Eine Verkaufsausstellung mit Musikalien und Labels und ein Workshop der Jugendkunstschule Herne zum Thema "Re-use" im Foyer des Kulturzentrums runden das Rahmenprogramm ab.

Das Kulturradio WDR 3 ist programmverantwortlich und sendet alle Konzerte via UKW, DAB+, Internet und Satellit sowie online in der WDR 3 App und im WDR 3 Konzertplayer über WDR3.de.

Die WDR 3-Sendetermine und weitere Informationen gibt es online und am WDR 3 Servicetelefon unter 0221-56789 333.

Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell