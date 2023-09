WDR Westdeutscher Rundfunk

Pulverfass Ostsee

ARD radiofeature über militärische Aufrüstung in Nordeuropa

In den Staaten rund um die Ostsee steigt die Anspannung – nicht erst seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Die NATO hat seit dem Beitritt Finnlands und bald wohl auch Schwedens die klare militärische Hoheit über die Ostsee. Und viele Kilometer neue Grenze mit Russland. Die Anrainer der Ostsee rüsten auf. Und stehen vor einem strategischen Dilemma. Denn Russland stationiert bereits neue Atomwaffen in Weißrussland und rüstet auch seine Ostsee-Enklave Kaliningrad nach.

Wie funktioniert „Abschreckung“ unter diesen Bedingungen? Wie bedroht ist die Sicherheit Europas? ARD-Autor Tom Schimmeck hat an mehreren Militärübungen in Skandinavien teilgenommen, mit denen der Westen seine Kampfbereitschaft probt. "Pulverfass Ostsee – Doku über militärische Aufrüstung und eine veränderte Sicherheitsarchitektur in Nordeuropa“ heißt das ARD radiofeature, das ab Donnerstag, 07. September 2023, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.

Beim NATO-Gipfel im Juli 2023 in Vilnius und im Gespräch mit zahlreichen Militärs, Diplomaten und Expertinnen hat der Autor recherchiert, welche Waffen und Strategien künftig die Sicherheit garantieren sollen. Und er hat mit Menschen aus den Ländern rund um die Ostsee gesprochen. Wie fühlen sich die Menschen in dieser angespannten Situation? Sind Deeskalation und Entspannung noch möglich?

Tom Schimmeck war Mitgründer der „taz“ und Redakteur bei Magazinen wie dem Spiegel. Als Reporter berichtete er aus Afrika, Asien, Europa und den USA. 2010 erschien sein Buch "Am besten Nichts Neues - Medien, Macht und Meinungsmache" – eine kritische Bilanz des eigenen Berufes. Seit 2004 produziert er Radio-Feature für die ARD und den Deutschlandfunk. Seine Arbeiten wurden u.a. mit dem Otto-Brenner-Preis, dem Ernst-Schneider-Preis, dem Deutschen Sozialpreis, dem Alternativen Medienpreis und dem RIAS Radio Award ausgezeichnet

Sendetermine:

MDR Kultur Donnerstag, 07. Sept. 2023, 18:00 Uhr

SWR Freitag, 08. Sept. 2023, 15:05 Uhr

BR 2 Samstag, 09. Sept. 2023, 13:05 Uhr

SR 2 Samstag, 09. Sept. 2023, 09:05 Uhr

Bremen Zwei (RB) Samstag, 09. Sept. 2023, 18:05 Uhr

NDR Info Sonntag, 10. Sept. 2023, 11:05 Uhr

WDR 5 Sonntag, 10. Sept. 2023, 13:04 Uhr

hr2-kultur Sonntag, 10. Sept. 2023, 18:04 Uhr

