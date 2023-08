WDR Westdeutscher Rundfunk

Kulturradio WDR 3 und Stadt Herne: 47. TAGE ALTER MUSIK IN HERNE vom 09. bis 12. November

Köln (ots)

Heute Must-have, morgen Mottenkiste: Musikalische Moden vom Mittelalter bis zur Moderne // Festival-Opernproduktionen „L’Ercole Amante“ von Antonia Bembo und „Il Venceslao“ von Antonio Caldara // VVK-Start am 1. September.

Unter dem Motto „Mode und Stil“ finden vom 09. bis 12. November 2023 die Tage Alter Musik in Herne statt. Das international führende Originalklangfestival präsentiert Musik-Must-Haves und Stilikonen vom Mittelalter bis zur Moderne. Veranstalter des Festivals sind das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne. Der Kartenvorverkauf startet am 1. September (ProTicket).

„Die neue Ausgabe der Tage Alter Musik in Herne ist eine Art ʻIn & Outʻ-Liste musikalischer Trends über fünf Jahrhunderte. Hier treffen Trends und Trendsetter zusammen, die den Zeitgeist ihrer Epochen musikalisch prägten", so Richard Lorber, programmverantwortlicher WDR 3-Redakteur.

Internationale Größen und aufregende Newcomer

Das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne erwarten internationale Größen und aufregende Newcomer der Szene. Auftreten werden u. a. das belgische Huelgas Ensemble, das Ensemble Masques aus Kanada oder das Kammerorchester Basel mit Kristian Bezuidenhout am Fortepiano und der Geigerin Alina Ibragimova.

Das Programm der Tage Alter Musik in Herne setzt auch in den Opernproduktionen auf stilprägende Werke. Dazu gehört die Oper »L’Ercole amante«(Paris 1707) der CavalliSchülerin Antonia Bembo vom Ensemble Il Gusto Barocco um Jörg Halubek und Antonio Caldaras Opernrarität »Il Venceslao« (Wien 1725) mit dem {OH!} Orkiestra im prächtigen Wiener Imperialstil.

Den Stilikonen der frühen Renaissance, Guillaume Dufay und Gilles Binchois, widmet das Ensemble Leones ein Konzert. Das italienische Ensemble Anonima Frottolisti stellt in seinem Herne-Debüt die Renaissance- Influencerin Isabelle d’Este vor. Der Französische Stil als barocker Megatrend oder Tanz als Katalysator musikalischer Moden zwischen barocker Folia und modernem Techno-Rave setzen weitere Akzente.

Ergänzt wird das Programm mit einem Werkstattkonzert unter dem Titel „Stil Moderno“ mit Studierenden der Hochschule für Musik und Tanz Köln unter der Leitung von Gerald Hambitzer. Es wendet sich auch an Kinder und Jugendliche.

Das Kulturradio WDR 3 ist programmverantwortlich und sendet alle Konzerte via UKW, DAB+, Internet und Satellit sowie online in der WDR 3 App und im WDR 3 Konzertplayer über WDR3.de. Die WDR 3-Sendetermine und weitere Informationen gibt es online und am WDR 3 Servicetelefon unter 0221-56789 333.

