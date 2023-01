Straubinger Tagblatt

Lützerath - Schlacht von gestern

Straubing (ots)

Natürlich ist jede Schaufel Kohle, die aus der Erde geholt wird, um in ein einem Kraftwerk verfeuert zu werden, bedauerlich. Doch gerade wegen des Kriegs in der Ukraine und des daraus folgenden Gasmangels ist die Bedeutung der Kohle am deutschen Energiemix vorübergehend gewachsen. Noch gibt es nicht genug erneuerbare Energie, die zudem stark schwankungsanfällig ist, um auf Kohle zu verzichten. Darum werden die Schaufelräder sich weiterdrehen. Die Aktivisten werden das nicht verhindern. Ihr Protest ist aussichtslos. Aber legitim. Solange er friedlich bleibt.

