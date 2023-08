WDR Westdeutscher Rundfunk

Staunen, lachen, lernen. Die Hirschhausen-Show - Was kann der Mensch?

Spektakulärer Bodypainter und großartige Gedächtniskünstlerin, muskelbepackter Strongman und zarte Artistin, angstloser Paraclimber und schwindelfreier Slackliner - „Die Hirschhausen-Show“ zieht alle Register um zu zeigen „Was kann der Mensch?“. Arzt und Moderator Eckart von Hirschhausen zeigt, zu welchen spektakulären Höchstleistungen Menschen in der Lage sind, welches Wunder in jedem von uns steckt und liefert Hintergrundinfos.

Am 02. September 2023 läuft die zweite Ausgabe der Samstagabendshow in Das Erste und eine weitere bereits eine Woche später am 09. September 2023, ebenfalls um 20.15 Uhr.

„Menschen und ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten faszinieren mich immer wieder aufs Neue. Wir staunen aber nicht nur bei `Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?´, sondern zeigen auch auf unterhaltsame Art, was dahinter steckt und was sich die Zuschauerinnen und Zuschauer davon abschauen können. Diese Mischung aus Show und persönlichen Gesprächen mit den Talenten und den prominenten Gästen macht den besonderen Reiz dieser neuen Sendung aus – für mich und hoffentlich für viele Millionen im Ersten.“, so Eckart von Hirschhausen über seine Show.

Ein Leopard im Studio! Dieses Illusion erschafft Johannes Stötter lebensecht durch seine Painting-Kunst auf bloßen Körpern. Zirkus- und Tanz-Star Lily Paul-Roncalli demonstriert, wie übermenschlich biegsam jahrelanges Training ihren Körper gemacht hat und Susanne Hippauf beweist, wie geschärft unendliches Üben das Gedächtnis werden lässt. Mit angehaltenem Atem verfolgt das Publikum die Challenge von Volker Bauer, der einen Bungeespringer mit bloßen Händen sichern will – dieser mutige Prominente sorgt für eine besondere Überraschung! Paraclimber Angelino Zeller, seit einem Unfall querschnittsgelähmt, bezwingt steilste Felswände nur mit der Kraft seiner Arme. Und auch Quirin Herterich lässt einen das Luftholen vergessen, so nervenzerreißend ist sein Balanceperformance zwischen zwei fahrenden Heißluftballons in 300 Meter Höhe. Den Atem bewusst möglichst lange anzuhalten ist dagegen das Talent von Tom Sietas, dem erfolgreichsten deutschen Apnoe Taucher und mehrfachen Weltmeister. Und mit Kandidaten wie dem Dicestacker Maxi Pugliese und dem Stapelkünstler Volker Paul wird sogar das Auftürmen von Würfeln und ganz normalen Alltagsgegenständen zu einer spannenden Challenge. Und wieder einmal heißt es danach: Weltrekord!

Das und noch viel mehr demonstrieren unglaubliche Menschen vor dem staunenden Publikum und den prominenten Kandidat:innen bei „Die Hirschhausen-Show – Was kann der Mensch?“ Moderator Eckart von Hirschhausen führt durch die unterhaltsamen und lehrreichen Abende, an dem die zwei Teams um 20.000 Euro für den guten Zweck kämpfen. Dabei müssen sie auch ihr eigenes Können in Challenges und Spielen beweisen, denn auch für sie gilt die Frage: „Was kann der Mensch?“ .

„Die Hirschhausen-Show“ was kann der Mensch?“ um 20.15 Uhr in Das Erste

02. September 2023 mit Vanessa Mai, Joachim Llambi, Jana Ina Zarrella und Harald Krassnitzer

09. September 2023 mit Heiner Lauterbach, Collien Ulmen-Fernandes, Felix Neureuther und Meltem Kaptan .

