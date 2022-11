"Science Talks" der LMU: Wie Wissenschaft und Wirtschaft zur Bewältigung der aktuellen Krisen beitragen können

München, Bayern (ots) - - Die DFG fördert ein neues Graduiertenkolleg an der LMU, das sich mit dem Verständnis von Familie in verschiedenen Epochen der Weltliteratur befasst. - Weitergefördert wird außerdem das bereits bestehende Graduiertenkolleg zur Lungentoxikologie in der Medizinischen Fakultät. - ...

mehr