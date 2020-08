Drehstart für Dortmunder "Tatort - Marionetten"

WDR Westdeutscher Rundfunk

Am Montag (17.8.2020) starteten die Dreharbeiten zu "Marionetten", dem neuen "Tatort" aus Dortmund. Darin gibt es ein Mordopfer in den eigenen Reihen: Auch auf der Polizeiwache in Dortmund-Hörde muss man sich den Fragen der Mordkommission stellen - Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (Anna Schudt), Jan Pawlak (Rick Okon) und Rosa Herzog (Stefanie Reinsperger) nehmen die Ermittlungen auf. Das Drehbuch für "Marionetten" stammt von Arnd Mayer und Claudia Matschulla. Regie führt Ayse Polat. Von seiner morgendlichen Jogging-Runde kommt der 28-jährige Nicolas Schlüter nicht zurück: Ein Auto hat den jungen Polizeihauptmeister erfasst - offenbar ganz gezielt. Schlüter stand unmittelbar vor einer Beförderung, auf der Wache war er beliebt und hatte gute Freunde, seine Frau Simone erwartet gerade das erste Kind. Hinweise auf ein Mordmotiv oder Verdächtige scheint es nicht zu geben. Und die Prellungen, die sich Schlüter wenige Tage vor seinem Tod zuzog, sind laut Simone Schlüter auf einen Reitunfall zurückzuführen. Peter Faber, Martina Bönisch, Rosa Herzog und Jan Pawlak ermitteln in alle Richtungen und lernen dabei den nicht immer konfliktfreien Alltag ihrer Streifen-Kolleg*innen auf der Hörder Wache nach und nach besser kennen. Wieder zu sehen sind auch Sybille Schedwill als Rechtsmedizinerin Greta Leitner und Tilmann Strauss als KTU-Leiter Sebastian Haller sowie in Gastrollen Anne Ratte-Polle, Michelle Barthel, Jonas Friedrich Leonhardi, Anna Drexler, Simon Böer, Daniel Kötter u.v.a. Der "Tatort - Marionetten" ist eine Produktion von Zeitsprung pictures GmbH (Produzenten: Michael Souvignier und Till Derenbach, Producerinnen: Katrin Kuhn und Heike Stephan) im Auftrag des WDR (Redaktion: Frank Tönsmann) für das Erste. Gedreht wird bis Mitte September 2020 in Dortmund, Köln und Umgebung. Das Erste zeigt den neuen Fall des Dortmunder Tatort-Teams voraussichtlich im ersten Halbjahr 2021. Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

