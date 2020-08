WDR Westdeutscher Rundfunk

Karl Lauterbach im WDR-Interview: Teilnehmerzahl bei Feiern auf 50 reduzieren und Maskenpflicht für Party-Hotspots

Köln (ots)

!!! Verwendung der Zitate nur im Zusammenhang mit Nennung WDR. !!!

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach forderte am Montag (17.8.2020) im WDR-Interview, die Teilnehmerzahlen bei Feiern deutlich zu verringern: "Ich würde die Zahl derjenigen, die teilnehmen können, reduzieren - von derzeit bis zu 150 wieder auf 50, weil derzeit die Infektionszahlen wieder zunehmen. Das können wir uns nicht lange leisten."

Darüber hinaus sprach er sich für eine Maskenpflicht für Party-Hotspots aus. "Noch wichtiger wäre, dass wir die spontanen Feiern in den Griff bekommen, die sich einfach auf den Plätzen abspielen, weil sonst sogar bei diesen spontanen Außenfeiern die Aerosol-Übertragung sehr gefährlich wäre", so Lauterbach.

Zur Ansteckungsgefahr in geschlossenen Räumen sagte er: "Ich glaube, dass wir uns vergegenwärtigen müssen, dass das Risiko, sich zu infizieren, in Innenräumen zwanzig Mal so hoch ist wie draußen. Wenn es wieder mehr positive Fälle gibt, werden wir wieder mehr Übertragungen bei den Feiern sehen. Bisher waren die Feiern relativ harmlos, weil kaum jemand infiziert war. Dann kann man sich auch nicht anstecken. Das ändert sich aber."

Mit Blick auf die Zukunft sagte Lauterbach gegenüber dem WDR: "Wir werden insgesamt bis zur Impfung, also bis das richtig abgeschlossen ist, noch eineinhalb Jahre mit Einschränkungen leben müssen."

Der WDR sendet Ausschnitte aus dem Interview heute (17.8.2020) in Hörfunk, Fernsehen ("WDR aktuell" und "Aktuelle Stunde"), Social Media und Online.

!!! Verwendung der Zitate nur im Zusammenhang mit Nennung WDR. !!!

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

wdrpressedesk@wdr.de

0221 220 7100

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell