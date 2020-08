WDR wirbt digital um Azubis

WDR Westdeutscher Rundfunk

Am Samstag, den 15. August, findet der erste digitale Ausbildungstag des WDR statt. Wegen der Corona-Einschränkungen stellen Auszubildende und Ausbilder*innen die Berufe erstmals per Livestream vor. Interessierte können online ihre Fragen stellen. "Andere Unternehmen setzen aktuell auf virtuelle Messen. Das wollen wir ganz bewusst nicht", sagt Projektleiter Silvan Leggio. Der WDR konzentriert sich stattdessen auf den persönlichen Austausch. Von 12 bis 16 Uhr stellen jeweils ein Tandem aus Azubi und Ausbilder*in die acht Lehrberufe des WDR vor. 1LIVE-Moderatorin Lara Heinz führt die 30-minütigen Interviews und moderiert den Livestream. Natürlich können Nutzer*innen während der gesamten Veranstaltung ihre Fragen stellen. Ein Team aus Azubis und Ausbilder*innen antwortet via Kommentarfunktion, im Chat oder per Mail. Zu sehen gibt es die digitale Ausgabe des WDR-Ausbildungstags auf der Karriereseite des WDR und auf Facebook. Weitere Infos und Zeitplan: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/karriere/ausbildungstag-110.h tml

