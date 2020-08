WDR Westdeutscher Rundfunk

"Zum Lachen ins Revier": WDR zeigt Comedy und Kabarett Open-Air aus der Henrichshütte

26 Künstler*innen aus Comedy und Kabarett treten im Corona-Sommer 2020 nach monatelangen Kontaktbeschränkungen erstmals wieder live vor größerem Publikum auf - auf der Open-Air-Bühne des LWL-Industriemuseums Henrichshütte. Folgende Künstler*innen sorgen in der einmaligen Kulisse an mehreren Sommerabenden für gute Laune: Markus Barth, Idil Baydar, Jürgen BeckerS, Konrad Beikircher, Sarah Bosetti, Katinka Buddenkotte, Lisa Feller, Johannes Floehr, Frank Goosen, Gerburg Jahnke, Ill-Young Kim, Herbert Knebel, Johann König, Sulaiman Masomi, Urban Priol, Quichotte, Patrick Salmen, Wilfried Schmickler, Ulan & Bator, Friedemann Weise, Martin Zingsheim, Zucchini Sistaz, Jan Philipp Zymny. Das Hüttenwerk in Hattingen mit dem ältesten Hochofen im Revier steht seit etwa 30 Jahren still, so wie vieles andere auch in Zeiten der Corona-Pandemie. Und trotzdem entsteht auch immer wieder etwas Neues, wenn man den Mut und den Humor nicht verliert. Genau darum versammelt die "Kleine Affäre" zusammen mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe bekannte und begehrte Fachkräfte für großen Spaß und schlauen Witz auf der Open-Air-Bühne der Henrichshütte. Die "Kleine Affäre" ist mit 35 Quadratmetern der kleinste Kunstsalon Nordrhein-Westfalens. Sie wurde vor wenigen Jahren durch bürgerschaftliches Engagement ins Leben gerufen und durch die Corona-Pandemie dauerhaft zur Schließung gezwungen. Das WDR Fernsehen zeigt in vier Folgen jeweils samstags die Höhepunkte der insgesamt zehn Wochen dauernden Veranstaltungsreihe. Die erste Folge läuft am 15. August um 21.45 Uhr. "Zum Lachen ins Revier" ist eine Produktion der pro in space GmbH, Redaktion WDR: Klaus Michael Heinz / Julius Braun. Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de

