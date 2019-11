WDR Westdeutscher Rundfunk

Wunschkonzert: WDR Funkhausorchester und WDR 4 präsentieren Lieblingsstücke

Köln (ots)

Wenn die rote Aufnahme-Lampe im Studio angeht, steigt automatisch der Adrenalinspiegel - dieses besondere Feeling einer Live-Sendung möchte WDR 4 mit seinen Hörer*innen teilen. Von Fans der beliebten WDR 4-Sendung "Klassik Populär" ausgesuchte Lieblingsstücke werden am Sonntag, 24.11.2019, ab 20 Uhr vom WDR Funkhausorchester unter Leitung von Adrian Prabava auf der Konzertbühne im Kölner WDR-Funkhaus am Wallrafplatz live gespielt. Durch den Abend führen die WDR 4-Moderatoren Ulrike Ferdinand und Suitbert Kempkes. Auf dem Programm dieses besonderen Wunschkonzerts stehen unter anderem Maurice Ravels Bolero, Bedrich Smetanas "Die Moldau", Film-Klassiker wie "Schindlers Liste" oder der Walzer-Traum "An der schönen blauen Donau". Restkarten gibt es bei www.koelnticket.de, 0221 28400 Konzert: Sonntag, 24.11.2019, 20.00 Uhr im Kölner WDR-Funkhaus am Wallrafplatz und live bei WDR 4 Fotos unter ARD-Foto.de

Pressekontakt:

WDR Kommunikation

wdrpressedesk@wdr.de

0221 220 7100

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell