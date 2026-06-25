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Großes Jubiläum bei "Schloss Einstein" (MDR/ARD & KiKA): Dreharbeiten für die 30. Staffel

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Leipzig (ots)

Deutschlands am längsten laufende Kinder- und Jugendserie geht in die 30. Runde: Seit Ende Mai wird in Erfurt gedreht, bis Oktober entstehen 26 neue Folgen. Rund 2.000 Kinder hatten sich für das Casting beworben. An der fiktiven Internatsschule „Schloss Einstein“ gerät einiges aus dem Takt – bis ausgerechnet Fußball zum verbindenden Element wird. Prominente Unterstützung gibt es dabei von Fußball-Star Alexandra Popp, die einen Gastauftritt hat. Die 30. Staffel startet im Frühjahr 2027 bei KiKA, auf kika.de, in der KiKA-App und in der ARD Mediathek.

Die Ankunft einer Schülergruppe aus „Sonnenwinkel“ bringt das „Einstein“ in der neuen Staffel spürbar ins Wanken. Unterschiedliche Lebenswelten, Vorurteile und Rivalitäten lassen die Situation schnell eskalieren und spalten die Schülerschaft in zwei Lager. Freundschaften werden auf die Probe gestellt, Konflikte prägen den Internatsalltag und bedrohen den gewohnten Zusammenhalt. Zugleich erzählt die Jubiläumsstaffel von der Suche nach Gemeinschaft in einer zunehmend polarisierten Umgebung. Ausgerechnet ein Fußballteam und der gemeinsame sportliche Wettkampf werden zum verbindenden Element und lassen eine neue Gemeinschaft entstehen. Prominente Unterstützung kommt dabei von einer der erfolgreichsten deutschen Fußballerinnen: In einem Gastauftritt gibt Alexandra Popp dem Team eine Trainingsstunde. „Ich fand die Anfrage von Anfang an cool, weil ich selbst als Kind ‚Schloss Einstein‘ geschaut habe“, sagt Alexandra Popp. „Fußball ist eine Sportart, die Menschen extrem verbindet und unterschiedliche Gruppen zusammenbringt, die am Ende ein gemeinsames Ziel haben: das Spiel zu gewinnen. Für den Teamzusammenhalt ist Sport etwas extrem Wichtiges und zugleich sehr Einfaches.“

Insgesamt acht neue Schülerinnen und Schüler kommen im neuen Schuljahr an die Internatsschule – fünf von ihnen unfreiwillig, nachdem ihre Schule in Sonnenwinkel wegen Baufälligkeit schließen musste. Besonders hart trifft es die besten Freundinnen Toni (Amanda Liebig Pacheco) und Yara (Ava Fannin): Während Yara ihr Pferd vermisst, leidet Ex-Kapitänin Toni darunter, dass sie ihre Fußballmannschaft zurücklassen musste. Der Neuanfang stellt ihre Freundschaft auf die Probe. Auch die Geschwister Anouk (Alma Wilhelm) und Glen (Aiden Scherf) müssen sich im Internat neu orientieren. Anouk kämpft mit fehlender Privatsphäre und vermisst das Fußball-Team, während sie gleichzeitig versucht, ihren jüngeren Bruder im Zaum zu halten. Enno (Joel Mikele Menebo) sieht den Wechsel dagegen als Chance. Er wollte schon immer auf ein Internat, endlich ungestört lernen! Nur dürfen die anderen das nicht erfahren.

Neu am Einstein sind auch Elizabeth „Lizzy“ (Romy Joleen Conti) und ihr Best Buddy Levi (Aarian Bär), der vor allem ihretwegen mitgekommen ist. Früher verband sie ihre gemeinsame K‑Pop-Leidenschaft, doch Lizzy zieht sich zunehmend in Spiritualität und „Witchtok“ zurück. Ebenfalls neu ist Lina (Ottilia Thiem), die bereits in Staffel 29 als Falafelverkäuferin zu sehen war. Für die neuen Rollen hatten sich rund 2.000 Kinder beworben.

Eine besondere Folge der 30. Staffel blickt zudem auf drei Jahrzehnte Seriengeschichte und bringt beliebte Figuren in Gastauftritten zurück. Seit 1998 begleitet „Schloss Einstein“ Kinder und Jugendliche durch ihren Alltag und erzählt von Freundschaft, erster Liebe und dem Erwachsenwerden. Die Jubiläumsstaffel knüpft an diesen besonderen „Einstein-Spirit“ an, verbindet emotionale Geschichten mit aktuellen Themen und stellt den Gemeinschaftsgedanken in den Mittelpunkt. Mit Staffel 30 feiert die Serie ihre lange Geschichte, die im fiktiven Seelitz begann und seit 2008 in Erfurt weitererzählt wird. Auch Staffel 30 entsteht wieder unter Beteiligung des KiKA UserLab: Junge Zuschauerinnen und Zuschauer gestalten das Programm aktiv mit. Kinder der 5. bis 7. Klasse können ihre Sicht auf die Welt, ihre Wünsche, Ideen und auch ihre Kritik direkt in die Serienentwicklung einbringen. Die jungen Kreativen bewerten Geschichten und geben Impulse zu Figuren sowie den Hauptthemen der Staffel, wie z. B. zur Stadt- /Land-Thematik Erfurt/Sonnenwinkel, erste Dates und Verliebtsein.

„Schloss Einstein“ ist eine Produktion der Saxonia Media im Auftrag der ARD unter Federführung des Mitteldeutschen Rundfunks und in Ko-Produktion mit KiKA von ARD und ZDF. Produzentin ist Josepha Herbst und Producerin Alanis Krauthammel. Die Redaktion verantworten Silke Haverkamp und Nicole Schneider für den MDR, für KiKA sind Maleen Haug und Corinna Schier zuständig. Head-Autorin der Serie ist Riccarda Schemann. Zum Drehbuchteam gehören Dana Bechtle-Bechtinger, Livia Valensise, Luise Lindner, Marina Prados, Marvin Machalett, Max Honert, Paula Knüpling, Paul Markurt, Sebastian Jansen, Sophia Ayissi und Tajo Hurrle. Regie führen Antonia Halvadia Uhl, Benjamin Teske, Kokutekeleza Musebeni, Nils Dettmann, Severin Lohmer und Victoria Schulz.

Schloss Einstein im Web unter www.kika.de/schloss-einstein, in der KiKA-App und in der ARD Mediathek, bei Instagram (www.instagram.com/schlosseinstein) oder TikTok (www.tiktok.com/@schlosseinstein)

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