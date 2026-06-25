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100 Tage „Leipziger Appell” für Medienfreiheit: Kreis der Unterzeichnenden der MDR-Initiative wächst auf 78

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Leipzig (ots)

Das Bündnis des „Leipziger Appells zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien“ wächst weiter. Dem vor 100 Tagen vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) initiierten Appell schließen sich immer mehr Organisationen, Institutionen, Verbände und Vereine an. Neu hinzugekommen sind unter anderem der Deutsche Städte- und Gemeindebund, der Deutsche Städtetag und der Sozialverband VdK Deutschland e. V. Somit vereint der „Leipziger Appell“ nunmehr 78 Partnerinnen und Partner.

MDR-Intendant Ralf Ludwig:

„Wir alle spüren, dass wir in Zeiten leben, in denen viele gesellschaftliche Gewissheiten neu verhandelt werden. Dabei geht es auch um das Hinterfragen und die Weiterentwicklung demokratischer Strukturen und Prozesse. Die Rolle der Medien und der Mediennutzung sind Teil dieser öffentlichen Diskussionen. Der ,Leipziger Appell’ setzt dafür einen aktiven Impuls, in dem er für die Bedeutung und Funktion freier und unabhängiger Medien in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sensibilisiert. Ich freue mich sehr, dass unser Bündnis dafür wächst, denn es verdeutlicht die gemeinschaftliche Verantwortung für diese Werte.”

Folgende Partnerinnen und Partner sind neu hinzugekommen:

ARD Kultur, Bundesverband Freier Radios, Bürgerstiftung Bitterfeld-Wolfen, detektor.fm, Deutsch-Polnische Gesellschaft Bundesverband e. V., Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Städtetag, DOK Leipzig, Domowina, Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e. V., Gesellschaft katholischer Publizistinnen und Publizisten Deutschlands e. V., HateAid gGmbH, Hochschule Mittweida, LFB Landesverband der Freien Berufe Thüringen e. V., Mediennetzwerk Thüringen e. V., Netzwerk Journalismus e. V., Sozialverband VdK Deutschland e. V., Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG), Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS), Verbraucherzentrale Thüringen e. V.

Damit vereint der „Leipziger Appell zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien“ nunmehr 78 renommierte Unterzeichnende aus Organisationen, Institutionen, Verbänden und Vereinen. Dies unterstreicht die wachsende Unterstützung für die Initiative des MDR.

Der „Leipziger Appell zur Freiheit und Unabhängigkeit der Medien“ ist eine Initiative des Mitteldeutschen Rundfunks, die im März 2026 gestartet wurde. Anlass war die Würdigung des MDR als „Ort der Demokratiegeschichte“ durch die gleichnamige Stiftung am 19. März 2026. Alle Informationen rund um den „Leipziger Appell“ und seine Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es hier: mdr.de/leipziger-appell

Wenn auch Sie mit Ihrer Organisation, Institution, Ihrem Verband oder Verein den Appell unterzeichnen möchten, kontaktieren Sie bitte die MDR-Kommunikation unter leipziger-appell@mdr.de.

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