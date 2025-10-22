Assekurata Solutions GmbH

Deutsche Vermögensberatung Bank AG in Österreich erneut mit exzellentem Karriere-Rating ausgezeichnet

Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG (DVAG Bank) erreicht im Karriere-Rating der Assekurata Solutions GmbH (Assekurata) bereits zum 15. Mal die Bestnote exzellent (A++). Der Finanzvertrieb zeigt sich somit als zuverlässiger und attraktiver Partner für Vermögensberater in Österreich. Dafür erhält das Unternehmen in den Teilqualitäten Vermittlerorientierung, Beratungs- und Betreuungskonzept sowie Finanzstärke - wie schon im Vorjahr - die Höchstbewertung "exzellent". Auch in der Teilqualität Wachstum konnte die sehr gute Vorjahresbewertung bestätigt werden.

Erfolgreiches Wachstum und Rekordjahr 2024

Das Geschäftsjahr 2024 verlief für die DVAG Bank äußert erfolgreich. Mit einem Umsatz von rund 37 Mio. Euro erzielte sie das stärkste Geschäftsjahr der 30-jährigen Firmengeschichte. Der Vorstand der DVAG Bank hatte im Jahr zuvor verschiedene Maßnahmen für weiteres Wachstum angestoßen. Der Erfolg dieser Investitionen zeigt sich sowohl in den gestiegenen Beraterzahlen 2024 als auch in der positiven Prognose für das laufende Jahr. Gleichzeitig unterstreicht die konstant niedrige Fluktuationsquote im unteren einstelligen Bereich die Stabilität der Organisation.

Attraktive Bedingungen für Berater

Die DVAG Bank bietet ihren Vermögensberatern hervorragende Perspektiven durch ein bewährtes Karriere- und Vergütungsmodell, das sich durch Transparenz und klar definierte Aufstiegskriterien auszeichnet. Sowohl Branchenerfahrene als auch Quereinsteiger profitieren von einem umfassenden Unterstützungsangebot, das gezielt auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt ist. Ein zentrales Element ist die Karriere-Akademie, die eine qualitativ hochwertige Ausbildung sicherstellt und gleichzeitig den überregionalen Austausch der Teilnehmer fördert. Darüber hinaus stehen erfahrenen Beratern zahlreiche attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten offen, die weit über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen. Beispiele hierfür sind die neu gegründete Leadership-Academy für Führungskräfte sowie die Qualifizierung zum Diplomierten Finanzberater, bei der die Kundenberatung und -betreuung im Mittelpunkt stehen.

Neben der intensiven Schulung und Betreuung bietet die DVAG Bank attraktive Bonifikationen und Sonderleistungen. 2024 hat die Gesellschaft ihr Leistungsangebot um zusätzliche Bonifikationen erweitert. Damit verfolgt sie konsequent das Ziel weiteren Wachstums und eröffnet den Beratern zugleich attraktive Zusatzverdienstmöglichkeiten. Ergänzend dazu profitieren die Berater von gezielter Unterstützung bei ihrer Altersvorsorge und privaten Absicherung, was die klare Ausrichtung auf ihre Bedürfnisse eindrucksvoll unterstreicht.

Enger Austausch

Um die Bedürfnisse ihrer Berater frühzeitig zu erkennen und praxisnah berücksichtigen zu können, setzt das Management auf einen engen und kontinuierlichen Austausch mit dem Vertrieb. Ein wesentliches Instrument hierfür sind die Produktbeiräte, die zu Themen wie Versicherung, Investment und Finanzierung eingerichtet wurden. Sie sind mit ausgewählten Vermögensberatern besetzt und stellen sicher, dass Erfahrungen und Marktimpulse direkt in die Weiterentwicklung des Angebots einfließen. Mit der Initiative "Women for Future" setzt das Unternehmen ebenfalls auf einen gezielten Erfahrungsaustausch und möchte so speziell Frauen auf ihrem Weg als Vermögensberaterin unterstützen und motivieren.

Über die Assekurata Solutions GmbH

Die Assekurata Solutions GmbH ist 2010 aus der Assekurata Assekuranz Rating-Agentur GmbH hervorgegangen. Die Gesellschaft richtet ihren Fokus auf Beratungs-, und Marktforschungsdienstleistungen für Versicherungs- und Vertriebsgesellschaften.

Den Beratungsschwerpunkt bilden dabei die Gestaltung vertriebs- und kundenorientierter Prozesse, die Optimierung von Vertriebssteuerungsinstrumenten sowie die Umsetzung regulatorischer Anforderungen im Rahmen von Compliance-Projekten.

Darüber hinaus unterstützt die Assekurata Solutions GmbH Unternehmen bei der Durchführung von Kunden- und Vertriebspartnerbefragungen, der Analyse und Interpretation der Ergebnisse sowie der Optimierung der Handlungsfelder.

Assekurata Karriere-Rating

Das interaktive Karriere-Rating von Assekurata bewertet die Attraktivität von Vertrieben aus Sicht des Vermittlers. Hierbei differenziert Assekurata sowohl Ausschließlichkeitsvertriebe als auch eigenständige beziehungsweise unabhängige Finanzvertriebe. Das Rating ist jeweils ein Jahr gültig und bedarf dann einer Aktualisierung. Die gültigen Ratings und ausführlichen Berichte werden auf www.assekurata-solutions.de veröffentlicht.

