Check Point präsentiert Echtzeit-Sicherheit für NVIDIA AI Cloud-Datenzentren

Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), ein Pionier und weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, demonstriert auf der NVIDIA GTC 2025 die Integration seiner Lösung AI Cloud Protect mit der Plattform NVIDIA Cybersecurity AI. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die nächste Generation von KI-Cloud-Infrastrukturen im großen Maßstab zu schützen. Interessierte können an der Session Power the Next Wave of AI with Real-Time Runtime Security [S71642] teilnehmen. Eine Aufzeichnung der Präsentation wird später auf Anfrage verfügbar sein.

KI-Cloud-Rechenzentren, oft als KI-Fabriken bezeichnet, unterscheiden sich grundlegend von herkömmlichen Rechenzentren. Sie benötigen hohe Performance, verwalten äußerst wertvolles geistiges Eigentum und verarbeiten obendrein sensible Daten. Sie stellen für Cloud-Dienstanbieter eine doppelte Herausforderung dar: Sie müssen sowohl die geforderte Rechenleistung erbringen als auch höchste Sicherheit für kritische KI-Workloads gewährleisten.

Check Points neue Lösung AI Cloud Protect setzt einen neuen Standard für die Absicherung von NVIDIA AI und Cloud-Infrastrukturen. Das Besondere: Alle Sicherheitsfunktionen laufen nativ auf der NVIDIA BlueField-3 DPU, wodurch CPU- und GPU-Ressourcen vollständig für KI-Workloads zur Verfügung stehen. Dies verwandelt Cyber-Sicherheit von einem möglichen Engpass in einen Business Enabler.

