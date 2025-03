Check Point Software Technologies Ltd.

Wie Cyber-Sicherheit in Echtzeit die Blockchain vorantreiben wird

Check Point Software Technologies Ltd. sieht in der breiten Nutzung der Blockchain-Technologie große Vorteile. Aus Sicht der Sicherheitsforscher ist es der Mangel an Echtzeit-Sicherheitslösungen, welcher bislang viele Manager und IT-Entscheider zweifeln lässt.

Die Welt des Web3 und der Blockchain-Technologie birgt ein immenses Potential zur Revolutionierung ganzer Branchen, vom Finanzwesen bis zur Lieferkettenverwaltung. Doch obwohl viele Führungskräfte dies erkannt haben, zögern sie aufgrund berechtigter Sicherheitsbedenken, da Milliarden von US-Dollar an jährlichen Verlusten durch Web3-Cyber-Angriffe entstehen. Trotz der Fortschritte in der Blockchain-Technologie ist das Ökosystem nach wie vor anfällig für verschiedene Attacken und gängige Hacks, was eine institutionelle und groß angelegte Einführung bislang verhindert.

Blockchain-Netzwerke sind zwar aufgrund ihres dezentralen Charakters von Natur aus sicher, aber nicht immun gegen Cyber-Bedrohungen. Zwei der gängigsten Angriffsvektoren sind:

Schwachstellen in Smart Contracts: Fehler und Schwachstellen im Code können von Angreifern ausgenutzt werden, um Gelder abzuschöpfen oder das Vertragsverhalten zu manipulieren. Angriffe auf Wallets (einschließlich Phishing): Die digitalen Wallets der Nutzer werden häufig durch Phishing-Angriffe attackiert, um private Schlüssel oder Anmeldeinformationen zu stehlen, was zu einem unbefugten Zugriff führt.

