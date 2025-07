ista SE

ista ist Nachhaltigkeitspartner von Borussia Mönchengladbach

Essen/Mönchengladbach

Leidenschaft vereint: Gemeinsam für einen energieeffizienten BORUSSIA-PARK

ista und Borussia statten komplettes Stadionareal mit Messtechnik und Energie-Monitoring aus

ista CEO Hagen Lessing ist überzeugt: "Wer Stadion kann, kann alles"

Als offizieller Nachhaltigkeitspartner von Borussia stellt sich ista der ultimativen Herausforderung, den gesamten BORUSSIA-PARK mit maßgeschneiderter Messtechnik auszustatten. Das Ziel: Energie sichtbar und Einsparungen möglich machen - in einem Areal der Größe von mehr als 40 Fußballfeldern. Die Partnerschaft ist zunächst auf sechs Jahre angelegt.

Neben dem Stadion für über 54.000 Besucher als Hauptgebäude, umfasst der BORUSSIA-PARK ein Areal mit Gastronomie, Hotel, Trainingsgelände, Internat, Einzelhandel, Bürogebäuden und mehr. Ein vielfältiges Gebäudeareal, in dem jede einzelne Immobilie mit maßgeschneiderter Messtechnik ausgerüstet wird. So schafft ista vollständige Transparenz über Verbräuche und hilft Borussia, Energie einzusparen. "Wir haben schon in unzähligen Gebäuden unsere Produkte installiert, aber jetzt zünden wir die nächste Stufe. Denn: Wer ein Stadionareal ausstatten kann, kann alles ausstatten", sagt Hagen Lessing, CEO von ista. "Gemeinsam mit den Fohlen werden wir den BORUSSIA-PARK zukunftsfähig machen. Das ist unsere DNA."

"In unseren Gesprächen haben wir schnell große Schnittmengen festgestellt und gemerkt, dass Borussia und ista perfekt zusammenpassen, weil wir die gleichen Werte teilen", sagt Guido Uhle, Prokurist und Direktor Sponsoring bei Borussia. "Deshalb haben wir uns für eine langfristige Partnerschaft entschieden, die die Basis für eine fruchtbare Zusammenarbeit bietet."

"Mit ista als Nachhaltigkeitspartner bauen wir für den BORUSSIA-PARK ein smartes Zählermanagementsystem auf, welches uns ermöglicht, künftig diverse Verbrauchsdaten zu erfassen und zu verwalten", erklärt Bernhard Nießen, Direktor Stadionbetrieb/-bau & Sicherheit. "Als Ergebnis erwarten wir eine verbesserte Energieeffizienz und im Sinne unserer Nachhaltigkeitsansprüche einen bewussteren Umgang der eingesetzten Ressourcen und nicht zuletzt Einsparungen in allen Bereichen."

"Die Partnerschaft spiegelt unsere Überzeugung wider: Nur wer seinen Verbrauch kennt, kann ihn auch gezielt senken", ergänzt Lessing.

Über ista

Wir geben Gebäuden eine Zukunft. Das tun wir mit Produkten und Dienstleistungen, die dabei helfen, den CO2-Ausstoß von Gebäuden zu reduzieren. Dazu managen wir Daten und Prozesse, durch die Immobilien klimafreundlicher, sicherer und komfortabler werden. Die Basis für unsere Produkte und Services ist digital. Dabei sorgen wir dafür, dass wir den Wechsel zu unseren nachhaltigen Technologien für alle einfach machen. So ermöglichen wir jedem Menschen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Wir haben weltweit bereits über 45 Millionen funkende Geräte im Einsatz und entwickeln Lösungen für energieeffiziente und zukunftssichere Gebäude. Wir beschäftigen über 6.300 Menschen in 20 Ländern und unsere Produkte und Services werden weltweit in über 14 Millionen Wohnungen und Gewerbeimmobilien eingesetzt - bei mehr als 460.000 Kunden. 2024 erwirtschaftete die erweiterte ista Gruppe einen Umsatz von 1.220 Millionen Euro. Mehr Informationen unter www.ista.com/de.

