"Willkommen bei Familie Weiß": Von Berlin nach Zypern - das Leben der achtköpfigen Familie mit Gina und Andrew Weiß

Familie Weiß öffnet ihre Türen in ihrer Wahlheimat Zypern

Der Familienclan rund um Virginia und Andrew plant Baby Nummer sieben

Sendestart der neuen Doku-Soap "Willkommen bei Familie Weiß" am 13. November 2024, immer mittwochs, um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Mit sechs Kindern braucht man nicht nur einen durchgeplanten Alltag, sondern ebenfalls viel Durchhaltevermögen. Zum Glück halten Andrew und Virginia Weiß immer zusammen und unterstützen sich bei den meisten Aufgaben. Mit sechs Kindern haben die beiden Auswanderer einen turbulenten Alltag und trotz kleiner Reibereien sind sie ein starkes Team. So stark, dass weiterer Familienzuwachs willkommen ist. Die neue Doku-Soap "Willkommen bei Familie Weiß" zeigt das Leben der Familie Weiß auf Zypern und in der alten Heimat Berlin. Start ist der 13. November 2024, immer mittwochs, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Der Traum vom Auswandern - sie haben ihn sich erfüllt. Virginia und Andrew Weiß packten gemeinsam mit ihren Kids alles zusammen und zogen von Berlin nach Zypern. Dort lebt die achtköpfige Familie seit geraumer Zeit und baut sich ihr persönliches Traumleben auf. Während sie zusammen mit ihren Kindern Daymian Jasper, Maddox Brooklyn-Sky, Peaches Malou, Aspyn Keywest, Lyland Sawyer und Ayvabelle-Hope den Alltag meistern, steht eine viel größere Herausforderung im Raum.

Virginia - genannt Gina - und Andrew planen Baby Nummer sieben. Doch der erneute Kinderwunsch stellt eine Risikoschwangerschaft dar. Ihren großen Wunsch halten sie erst einmal vor den Kindern geheim. Vielleicht hilft ein Besuch in der alten Heimat Berlin und ein Gespräch mit Opa Mucki bei der Entscheidung?

Zudem sind sich Gina und Andrew uneinig darüber, was mit ihrem Haus in Berlin passieren soll. Während die sechsfache Mutter an den Erinnerungen hängt und an die gemeinsame Zeit dort zurückdenkt, ist es Andrew zu viel Aufwand, das Haus in Stand zu halten. Er ist überzeugt, dass das Haus verkauft werden muss. Wird die Familie Berlin endgültig hinter sich lassen und dürfen sie schon bald ihr siebtes Baby im Arm halten?

"Willkommen bei Familie Weiß" wird von filmpool entertainment GmbH produziert. Start der Serie ist ab 13. November 2024 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Nach der Ausstrahlung sind die Folgen sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ abrufbar, im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Willkommen bei Familie Weiß":

"Willkommen bei Familie Weiß!" ist eine neue Doku-Soap, die das Leben der achtköpfigen Familie Weiß auf Zypern dokumentiert. Mit viel Herz und Humor zeigt die Serie den Alltag der Familie, die vor großen Entscheidungen steht und gemeinsam alle Höhen und Tiefen des Familienlebens meistert. Die Doku-Soap beleuchtet die Herausforderungen und Freuden einer Großfamilie und bietet spannende sowie emotionale Einblicke in ihr turbulentes Leben.

