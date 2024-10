RTLZWEI

"Hartz und herzlich" kommt in der Primetime zurück: RTLZWEI zeigt neue Folgen aus Trier

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Die Sozialreportage zeigt das Leben der Menschen im Stadtteil Trier-West

Die Protagonisten reagieren auf Hasskommentare im Netz

Neue Folgen "Hartz und herzlich" aus Trier-West ab Dienstag, den 12. November um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI

Die Sozialreportage "Hartz und herzlich" kehrt zurück in den Stadtteil Trier-West. In den neuen Folgen gibt es ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern sowie neuen Protagonisten. Die aktuellen Episoden zeigen, wie sich das Leben der Einwohner von Trier-West seit dem ersten Dreh verändert hat und auch wie neue Gesichter mit den gegebenen Lebensumständen umgehen. Denn eines haben die Bewohner gemeinsam: Sie alle leben am Rande des Existenzminimums. Neue Folgen "Hartz und herzlich" aus Trier-West - ab dem 12. November, immer dienstags um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI.

"Hartz und herzlich" widmet sich erneut der Stadt Trier. Das Stadtgebiet "Trier-West" westlich der Mosel galt durch seine hohe Anzahl an Sozialwohnungen lange Zeit als Brennpunkt der Stadt. "Hartz und herzlich" blickt hinter die Kulissen der Bewohner des Viertels und erzählt Geschichten von Menschen am Rande des Existenzminimums: echt, unverfälscht und vor allem herzlich.

Nach der Ausstrahlung der ersten "Hartz und herzlich - Trier-West" Folgen, haben die Menschen in der Magnerichstraße einige Hasskommentare in den sozialen Medien wegstecken müssen. Doch das lassen sich Ralf, Steven und Sascha nicht gefallen und rufen ihre Nachbarn zur Krisensitzung in Ralfs Wohnzimmer zusammen. Gemeinsam äußern sich die Trierer zu den Vorurteilen und Beleidigungen in den Kommentaren.

In den neuen Folgen steht außerdem eine Hochzeit in der Magnerichstraße an. Nach vier Jahren Beziehung wollen sich Steven und Peggy das Ja-Wort geben. Der 34-Jährige hat sich nach sieben Jahren aus der Leiharbeit gekämpft und eine Festanstellung als Lagerist ergattert. Seitdem können sich die 48-jährige Frührentnerin und der Trierer endlich eine Hochzeit leisten. Wird die Trauung so stattfinden, wie sie es sich erhoffen?

"Hartz und herzlich" begleitet außerdem die 31-jährige Valeska. Sie ist seit zehn Jahren arbeitslos. Jetzt möchte die gelernte Altenpflegerin in der Berufswelt wieder durchstarten und für sich und ihre zwei Kinder eine Existenz aufbauen. Doch bei der Anmeldung zur Führerscheinprüfung macht ihr ihre Drogen-Vergangenheit einen Strich durch die Rechnung. Wird Valeska zur Prüfung zugelassen oder platzt ihr Traum?

Neue Folgen "Hartz und herzlich" - ab Dienstag, den 12. November um 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Sendung wird produziert von UFA SHOW & FACTUAL GmbH. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar -- im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Hartz und herzlich":

"Hartz und herzlich" beleuchtet die Zustände in verschiedenen sozialen Brennpunkten. Die Doku-Reihe blickt auf den Alltag der Betroffenen und erzählt die Geschichten der Menschen am Rande des Existenzminimums. Produziert wird das Format von der UFA Show & Factual GmbH.

Original-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell